Міноборони РФ запевняє, що не планувало атакувати Польщу
- Даріна Мельничук
18:10, 10 вересня, 2025
У Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.
Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.
За їх словами, удари завдавали високоточною зброєю великої дальності та дронами-камікадзе по підприємствах військово-промислового комплексу в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у Вінниці та Львові.
«Усі поставлені завдання виконано, цілі уражені. Ударів по території Польщі не планувалося. Максимальна дальність польоту дронів, які, за твердженнями, нібито перетнули польський кордон, не перевищує 700 кілометрів. Ми готові обговорити це питання з Міністерством оборони Польщі», — йдеться у заяві.
Нагадаємо, що під час масованої нічної атаки Росії на Україну безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За наказом командування польські літаки застосували зброю для нейтралізації цілей, частину дронів вдалося збити.
В оперативному командуванні ЗС Польщі інцидент назвали «актом агресії», наголосивши, що польські та союзні радари зафіксували десятки цілей, частина з яких становила загрозу.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що всі російські безпілотники, які перетнули повітряний простір країни, були збиті. Польське небо від російських дронів захищали НАТО та нідерландські F-35.
