Міноборони РФ запевняє, що не планувало атакувати Польщу

Пошкоджений будинок та автомобіль в Польщі внаслідок обстрілу Росії. Фото: Polsat News

У Міноборони Росії заявили, що під час нічної атаки всі цілі в Україні були уражені, а об’єкти на території Польщі не входили до планів удару.

Про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

За їх словами, удари завдавали високоточною зброєю великої дальності та дронами-камікадзе по підприємствах військово-промислового комплексу в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у Вінниці та Львові.

«Усі поставлені завдання виконано, цілі уражені. Ударів по території Польщі не планувалося. Максимальна дальність польоту дронів, які, за твердженнями, нібито перетнули польський кордон, не перевищує 700 кілометрів. Ми готові обговорити це питання з Міністерством оборони Польщі», — йдеться у заяві.