Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    11 вересня, 2025

  • 21.3°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 вересня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 21.3° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Суд призначив цілодобовий домашній арешт директорці амбулаторії на Миколаївщині, підозрювану у привласненні ₴250 тис.

Суд у Миколаївській області застосував цілодобовий домашній арешт до директорки КНП «Амбулаторія групової практики» Степівської сільської ради Валентини Чечуй. Жінку підозрюють у привласненні бюджетних коштів на суму майже 250 тисяч гривень та службовому підробленні документів.

Відповідна ухвала опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

За даними слідства, підозрювана з березня 2021 року по грудень 2023 року, зловживаючи службовим становищем, самостійно нараховувала собі премії, доплати та матеріальну допомогу, всупереч установленим правилам та рішенням органу управління підприємством.

Як встановило досудове розслідування, підозрювана залучала підлеглих бухгалтерів, які не знали про умисел, для підготовки та подання платіжних відомостей, на основі яких виплачувалися кошти. Також вона виготовила підроблену додаткову угоду до контракту, щоб законно прикрити самостійне встановлення собі матеріального забезпечення.

Внаслідок цих дій підприємству спричинено матеріальну шкоду на майже 250 тисяч гривень. Дії підозрюваної кваліфіковані за частиною 4 статті 191 (привласнення чужого майна службовою особою в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення).

Суд задовольнив клопотання слідства про цілодобовий домашній арешт через ризики можливого переховування, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню. Підозрювана та її адвокат заперечували, посилаючись на стан здоров’я, наявність малолітньої дитини та відсутність доказів ризиків, проте суд визнав обґрунтованість підозри та необхідність обмежувального заходу.

Підозру директорці повідомили 19 серпня 2025 року. Свою провину вона не визнає та зазначає, що про підозру дізналась через соцмережі ще за кордоном, після чого повернулася в Україну для отримання офіційного повідомлення.

Читайте також: Колишнього директора національного природного парку «Білобережжя Святослава», його заступника та бухгалтера звинувачують у привласненні 2,2 мільйона гривень премій своїх підлеглих — справу тепер розгляне суд. 

Останні новини про: Суд

Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону
Суд не арештував майже ₴200 млн від кіпрської компанії Новинського
Суд Одеси відправив під нічний домашній арешт жительку Миколаївщини, підозрювану у вбивстві немовляти
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
новини

Миколаївці скаржаться на харчування в школах: їжа холодна, а порції занадто малі

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві оновили перелік Пунктів Незламності: 25 локацій у різних районах

Аліна Квітко
новини

Миколаївського прокурора звільнили з посади за непристойні пропозиції та вимагання $5 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Суд

Суд Одеси відправив під нічний домашній арешт жительку Миколаївщини, підозрювану у вбивстві немовляти
Суд не арештував майже ₴200 млн від кіпрської компанії Новинського
Суд у Миколаєві виправдав колишнього селищного голову, якого звинувачували у розтраті ₴324 тис. на ремонті стадіону

Три бібліотеки Миколаївщини отримали у подарунок книжки на понад ₴200 тисяч

Три «Шахеди» збили на Миколаївщині під час нічної атаки

Державні інспектори перевірили, як годують дітей у школах Миколаєва, та дали поради з готування нагетсів

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay