Суд призначив цілодобовий домашній арешт директорці амбулаторії на Миколаївщині, підозрювану у привласненні ₴250 тис.

Суд у Миколаївській області застосував цілодобовий домашній арешт до директорки КНП «Амбулаторія групової практики» Степівської сільської ради Валентини Чечуй. Жінку підозрюють у привласненні бюджетних коштів на суму майже 250 тисяч гривень та службовому підробленні документів.

Відповідна ухвала опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, підозрювана з березня 2021 року по грудень 2023 року, зловживаючи службовим становищем, самостійно нараховувала собі премії, доплати та матеріальну допомогу, всупереч установленим правилам та рішенням органу управління підприємством.

Як встановило досудове розслідування, підозрювана залучала підлеглих бухгалтерів, які не знали про умисел, для підготовки та подання платіжних відомостей, на основі яких виплачувалися кошти. Також вона виготовила підроблену додаткову угоду до контракту, щоб законно прикрити самостійне встановлення собі матеріального забезпечення.

Внаслідок цих дій підприємству спричинено матеріальну шкоду на майже 250 тисяч гривень. Дії підозрюваної кваліфіковані за частиною 4 статті 191 (привласнення чужого майна службовою особою в умовах воєнного стану) та частиною 1 статті 366 КК України (службове підроблення).

Суд задовольнив клопотання слідства про цілодобовий домашній арешт через ризики можливого переховування, впливу на свідків та перешкоджання розслідуванню. Підозрювана та її адвокат заперечували, посилаючись на стан здоров’я, наявність малолітньої дитини та відсутність доказів ризиків, проте суд визнав обґрунтованість підозри та необхідність обмежувального заходу.

Підозру директорці повідомили 19 серпня 2025 року. Свою провину вона не визнає та зазначає, що про підозру дізналась через соцмережі ще за кордоном, після чого повернулася в Україну для отримання офіційного повідомлення.

Читайте також: Колишнього директора національного природного парку «Білобережжя Святослава», його заступника та бухгалтера звинувачують у привласненні 2,2 мільйона гривень премій своїх підлеглих — справу тепер розгляне суд.