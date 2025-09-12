Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Шестеро поранених і зруйновані будинки: наслідки обстрілів Херсонської області

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби під атаками дронів, авіації та артилерії опинилися 35 населених пунктів Херсонської області.

Поранення дістали шестеро людей, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки, 31 приватний будинок, газогін, господарчі споруди, гараж, автомобіль і сільгосптехніку.

Нагадаємо, також цієї ночі росіяни спрямували ударні безпілотники на Вознесенський район Миколаївщини. Там пошкоджено об’єкт рекреаційної інфраструктури.

