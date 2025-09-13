На Херсонщині за добу обстріляли 28 населених пунктів: поранено чотирьох людей

Обстріл Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

З 6:00 12 вересня по 6:00 13 вересня російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під удар потрапили 28 населених пунктів, зокрема і саме місто Херсон. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будинків. Знищено також частину транспорту, зокрема автобуси та приватні автомобілі. Постраждала й інфраструктуру регіону — було понівечено стільникову вежу.

Внаслідок обстрілів поранення дістали четверо людей.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що протягом минулої доби під атаками дронів, авіації та артилерії опинилися 35 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали шестеро людей.