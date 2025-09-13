Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    13 вересня, 2025

  • 21.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 вересня , 2025 субота

  • Миколаїв • 21.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині за добу обстріляли 28 населених пунктів: поранено чотирьох людей

Обстріл Херсонщини. Фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини. Фото ілюстративне: Нацполіція

З 6:00 12 вересня по 6:00 13 вересня російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під удар потрапили 28 населених пунктів, зокрема і саме місто Херсон. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджено багатоповерхівку та шість приватних будинків. Знищено також частину транспорту, зокрема автобуси та приватні автомобілі. Постраждала й інфраструктуру регіону —  було понівечено стільникову вежу.

Внаслідок обстрілів поранення дістали четверо людей.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що протягом минулої доби під атаками дронів, авіації та артилерії опинилися 35 населених пунктів Херсонської області. Поранення дістали шестеро людей.

Останні новини про: Війна в Україні

У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
Зеленський пожартував, що візити Келлога до Києва діють як Patriot
Данія виділить €375 мільйонів на підтримку стійкості України
Реклама

Читайте також:

новини

«Незламні»: у Миколаєві пройшла фотовиставка, приурочена до Дня міста

Ірина Олехнович
новини

В Україну прибула партія автобусів для «Миколаївпастрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаїв перевезуть «Алею незламних міст»: до цього вона стояла в Одесі

Аліна Квітко
новини

До Дня міста у Миколаєві відбувся благодійний забіг «Дякуємо ЗСУ!»

Даріна Мельничук
новини

«Не скажемо ні час, ні місце... тому приходьте», — керівник управління культури Любаров запросив миколаївців святкувати День міста

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Данія виділить €375 мільйонів на підтримку стійкості України
Зеленський пожартував, що візити Келлога до Києва діють як Patriot
У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку

Миколаїв, Бахмут, Вінниця, Ужгород і Дніпро святкують День міста. Що їх об’єднує і робить унікальними

Військовим та волонтерам вручили нагороди «За оборону Миколаєва» до Дня міста

13 годин тому

Армія РФ цілу добу атакувала Миколаївщину більше 20 FPV-дронами: що відомо

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay