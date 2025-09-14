На Миколаївщині збили два російські дрони

Уламки «Шахеду». Архівне фото «МикВісті»

Учора, 13 вересня, у Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили два російські безпілотники.

Це були ударні «Shahed 131/136» або безпілотники-імітатори різних типів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«На Миколаївщині збито/подавлено два ударних БпЛА типу «Shahed 131/136»/безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 вересня російські війська здійснили кілька атак на території Миколаївської області. У передмісті Миколаєва та в Куцурубській громаді були пошкоджені приватні будинки.