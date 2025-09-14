Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  неділя

    14 вересня, 2025

  14 вересня , 2025 неділя

  Миколаїв

Російський обстріл спричинив пожежу в Очакові

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

У суботу 13 вересня на Миколаївщині рятувальники зареєстрували 23 пожежі.

Одна з них виникла через обстріл Очакова — там зайнялася суха трава. Вогонь охопив 500 квадратних метрів, повідомили у ДСНС Миколаївської області.

У Новому Бузі зайнялося сіно на подвір’ї приватного будинку. Рятувальники ліквідували вогонь на площі 50 квадратних метрів.

Також за добу тричі горів транспорт. У Миколаєві на вулиці Айвазовського згорів легковий автомобіль після зіткнення з деревом. На трасі «Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв» загорівся КІА під час руху. У Корабельному районі Миколаєва спалахнув припаркований NISSAAN. Причини цих пожеж з’ясовують.

Крім того, рятувальники гасили займання сухої трави, сміття, чагарників і пожнивних залишків. Загалом вогонь знищив понад 10 гектарів рослинності.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Слід зазначити, що екологічні збитки від пожеж у Миколаївській області в серпні 2025 року оцінили майже у 100 мільйонів гривень. Масштабні займання охоплювали житлові квартали, промислові об’єкти та природні території.

