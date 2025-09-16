Дослідники виявили понад 200 закладів РФ, де росіяни «перевиховують» депортованих з України дітей

Діти, залучені до російського мілітарного центру «Юнармія». Фото: Юнармия / Telegram

Росія створила масштабну систему закладів для «перевиховання» викрадених українських дітей. Дослідники Єльського університету ідентифікували щонайменше 210 таких установ у РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Водночас ця цифра не є остаточною і може бути більшою.

Про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL).

За даними дослідників, реальна кількість подібних закладів може перевищувати 210, оскільки розслідування ще триває.

Виявлені установи діють від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, однак досі невідомо, скільки саме українських дітей перебуває в них.

Серед таких локацій — кадетські школи, військові бази, медичні заклади, релігійні установи, школи, університети, готелі, дитячі будинки та центри підтримки сімей. Найчастіше це табори й санаторії.

Щонайменше у 130 закладах дітей піддають «перевихованню» через проросійські культурні, патріотичні та військові програми.

Українських дітей там змушують співати гімн РФ, брати участь у пропагандистських заходах, слухати лекції з історії та геополітики, а все навчання проводиться російською мовою.

Окремо задокументовано 39 закладів, де дітей примушували проходити мілітаризовані програми з військовим вишколом. Хоча офіційно вони нібито призначені для підлітків від 14 років, фактично участь беруть діти віком від 8 до 17 років.

Такі програми включають вогневу та морську підготовку, змагання зі стрільби, кидання гранат, тренування з тактичної медицини та керування дронами. Зокрема, дослідники зафіксували випадок, коли дітей із Донеччини відправили на військову базу для «повітряно-десантної підготовки». Їх туди доставляли літаком, що належить Управлінню майном адміністрації президента РФ.

У Єльському університеті підкреслили, що понад половиною зафіксованих у звіті закладів безпосередньо керує російська влада. Щонайменше 106 із них перебувають під управлінням федеральних чи місцевих органів РФ.

Нагадаємо, українські слідчі завершили розслідування викрадення дітей росіянами з Новопетрівської спеціальної школи в Миколаївській області.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на території України немає російських дітей. Так він відреагував на озвучену під час переговорів у Стамбулі вимогу російської сторони — нібито повернути 20 дітей з Росії та ще 30 мешканців Курської області.