  пʼятниця

    19 вересня, 2025

  • 18.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.6° Мінлива хмарність

На автошляху Т-1508 в Миколаївській області обмежать рух через розмінування (Фото)

У Снігурівці 20 вересня проводитимуть роботи із розмінування, у зв’язку з чим обмежать рух транспорту автошляхом Т-1508.

Про це 19 вересня повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За його словами, з 08:00 до 11:00 сапери міжнародної організації The HALO Trust здійснюватимуть підрив вибухонебезпечних предметів. У цей час рух транспорту трасою Т-1508 у напрямках Березнегувате — Миколаїв — Снігурівка буде обмежено.

Відрізок автошляху Т-1508, проїзд яким буде обмежений 20 вересня. Фото: Іван Кухта

Посадовець рекомендує водіям, які прямують із Миколаєва в бік Березнегуватого, скористатися об’їзним маршрутом через Снігурівку.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс.

