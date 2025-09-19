На автошляху Т-1508 в Миколаївській області обмежать рух через розмінування (Фото)

У Снігурівці 20 вересня проводитимуть роботи із розмінування, у зв’язку з чим обмежать рух транспорту автошляхом Т-1508.

Про це 19 вересня повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За його словами, з 08:00 до 11:00 сапери міжнародної організації The HALO Trust здійснюватимуть підрив вибухонебезпечних предметів. У цей час рух транспорту трасою Т-1508 у напрямках Березнегувате — Миколаїв — Снігурівка буде обмежено.

Відрізок автошляху Т-1508, проїзд яким буде обмежений 20 вересня. Фото: Іван Кухта

Посадовець рекомендує водіям, які прямують із Миколаєва в бік Березнегуватого, скористатися об’їзним маршрутом через Снігурівку.

