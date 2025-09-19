На автошляху Т-1508 в Миколаївській області обмежать рух через розмінування (Фото)
- Ірина Олехнович
18:38, 19 вересня, 2025
У Снігурівці 20 вересня проводитимуть роботи із розмінування, у зв’язку з чим обмежать рух транспорту автошляхом Т-1508.
Про це 19 вересня повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
За його словами, з 08:00 до 11:00 сапери міжнародної організації The HALO Trust здійснюватимуть підрив вибухонебезпечних предметів. У цей час рух транспорту трасою Т-1508 у напрямках Березнегувате — Миколаїв — Снігурівка буде обмежено.
Посадовець рекомендує водіям, які прямують із Миколаєва в бік Березнегуватого, скористатися об’їзним маршрутом через Снігурівку.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Миколаївщині вибухотехніки знешкодили ворожий протитанковий ракетний комплекс.
