У Великобританії після вибуху на складі спалахнула пожежа, частину людей евакуювали

У Великій Британії спалахнула пожежа після вибуху на складі. Фото: X/@PURDY_FROG

Учора 24 вересня у британському місті Свіндон стався потужний вибух на складі в промисловій зоні, після чого спалахнула пожежа. Евакуацію провели для сотень людей.

Про це повідомляє GB News.

Інцидент стався близько 19:30 на складі одного з підприємств у промисловій зоні Groundwell на вулиці Кромптон-роуд. Вогонь було видно за кілька кілометрів. До гасіння залучили понад десять пожежних машин та спеціалізовану техніку пожежно-рятувальної служби Дорсету та Вілтширу.

Поліція Вілтшира назвала інцидент «серйозним» і встановила великий кордон безпеки. Дороги в районі, зокрема Криклейд-роуд між Квінсфілд і Темсдаун-драйв, перекриті.

Очевидці повідомляли, що після вибуху їхні будинки затряслися. Один із місцевих жителів порівняв звук із «звуковим вибухом», який відчувався по всьому місту.

Поліція закликала мешканців прилеглих будинків залишатися вдома, зачинити вікна та уникати зони вибуху. Евакуація проводиться лише для людей, які перебували безпосередньо біля складу.

Причини вибуху встановлюються. Інформації про постраждалих поки немає. На місці працюють рятувальні та слідчі служби.

