Помер депутат Первомайської міськради та директор швейної фабрики Євген Дирдін

Євген Дирдін був депутатом Первомайської міської ради. Фото з Facebook-сторінки Максима Дирдіна

25 вересня на 76-му році життя помер Євген Дирдін, депутат Первомайської міської ради, директор і голова правління ПрАТ «Санта-Україна».

Про це повідомив виконавчий комітет Первомайської міської ради.

Євген Дирдін народився у Первомайську в трудовій родині, пройшов шлях від робітника до керівника великого підприємства. Очолюючи «Санта-Україна», він провів модернізацію виробництва, зберіг робочі місця та вивів підприємство на міжнародний рівень. Був удостоєний звання Заслуженого працівника промисловості України та став Почесним громадянином Первомайська.

Син покійного народний депутат Максим Дирдін у своєму прощальному дописі зазначив:

«Для багатьох він був керівником, колегою, наставником і другом. Для нас із сестрою — найкращим батьком, який завжди був поруч, вірив, підтримував і вчив ніколи не здаватися. Дякую тобі, тату, за любов, уроки життя та приклад сили й доброти».

Прощання з депутатом відбудеться 27 вересня з 11:00 до 13:00 в актовому залі ПрАТ «Санта-Україна».

