Міняв бензин на воду: у Миколаєві екскерівнику АЗС повідомили про підозру у привласненні 28 тонн пального

У Миколаєві керівнику автозаправної станції, повідомили про підозру у привласненні понад 28 тонн бензину, що належав Головному управлінню Національної поліції в області.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області

За даними слідства, у 2022 році між АЗС та обласним главком поліції було укладено договір щодо відповідального зберігання бензину марок А-92 та А-95. У період з листопада по грудень 2023 року підозрюваний нібито перекачав довірене йому пальне з резервуарів у бензовози та замінив його водою.

Правоохоронці зазначили, що експертиза засвідчила, що пальне не відповідало встановленим вимогам і містило водно-бензинову емульсію. Слідчі оцінили завдані збитки у понад 1,5 мільйона гривень.

У ході обшуків правоохоронці вилучили у чоловіка мобільні телефони, комп’ютерну техніку, документацію, вантажні автомобілі та понад 600 тисяч гривень готівки.

Колишньому керівнику АЗС оголосили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

