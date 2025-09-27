Брудні й голодні: у Миколаєві соцслужби забрали дітей у п’яної матері

У Миколаєві соціальні служби разом із поліцією забрали двох дітей у п'яної жінки. Діти були голодні та жили в антисанітарних умовах.

Як повідомили у Службі у справах дітей адміністрації Заводського району, інцидент стався 25 вересня у мікрорайоні Мала Корениха. До поліції надійшов виклик на лінію «102» про неналежний догляд за дітьми.

Під час перевірки з'ясувалося, що 10-річний хлопчик і 7-річна дівчинка жили в антисанітарних умовах. Діти були брудні, голодні, мали ознаки респіраторних захворювань. Їхня мати на той момент була п’яна.

Після огляду дітей, швидка допомога доставила їх до міської дитячої лікарні №2.

Соціальні працівники відзвітували, що продовжують роботу із захисту прав малолітніх.

