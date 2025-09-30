У Миколаєві змінено рух трамваїв через падіння дерева
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:20, 30 вересня, 2025
-
У Миколаєві тимчасово змінили маршрути трамваїв через падіння дерева, яке пошкодило контактний дріт.
Про це повідомили в міській мерії.
Тимчасова схема руху така:
- трамвай №1 курсує до вулиці 6-ї Слобідської,
- трамвай №7 — до вулиці Космонавтів,
- маршрут №10 повністю призупинено.
Про відновлення повного руху повідомлять додатково.
