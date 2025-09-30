  • вівторок

У Миколаєві змінено рух трамваїв через падіння дерева

У Миколаєві тимчасово змінили маршрути трамваїв через падіння дерева, яке пошкодило контактний дріт. 

Про це повідомили в міській мерії.

У Миколаєві тимчасово змінили маршрути трамваїв через падіння дерева. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві тимчасово змінили маршрути трамваїв через падіння дерева. Фото: Миколаївська міська рада

Тимчасова схема руху така:

  • трамвай №1 курсує до вулиці 6-ї Слобідської,
  • трамвай №7 — до вулиці Космонавтів,
  • маршрут №10 повністю призупинено.

Про відновлення повного руху повідомлять додатково.

Нагадаємо, що Одесі триває злива, яка вже практично перевищила місячну норму опадів. Станом на 12:00 у місті випало 41,5 мм дощу при середньомісячному показнику 42 мм. 

