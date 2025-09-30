У Миколаєві змінено рух трамваїв через падіння дерева

У Миколаєві тимчасово змінили маршрути трамваїв через падіння дерева, яке пошкодило контактний дріт.

Про це повідомили в міській мерії.

У Миколаєві тимчасово змінили маршрути трамваїв через падіння дерева. Фото: Миколаївська міська рада

Тимчасова схема руху така:

трамвай №1 курсує до вулиці 6-ї Слобідської,

трамвай №7 — до вулиці Космонавтів,

маршрут №10 повністю призупинено.

Про відновлення повного руху повідомлять додатково.

