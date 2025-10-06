В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області

Одеські правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підпалив чужу автівку на замовлення, спокусившись на пропозицію «легкого» заробітку.

Як повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, до них звернувся 45-річний чоловік із повідомленням, що невідомий підпалив його автомобіль BMW. Унаслідок займання транспортний засіб отримав пошкодження передньої частини корпусу.

Під час розслідування слідчі встановили, що до злочину причетний 19-річний одесит. У месенджері він нібито познайомився з невідомим, який пообіцяв заплатити за виконання нескладного замовлення. Так, спочатку молодик мав сфотографувати кілька автівок, а потім підпалити одну з них. Після погодження з куратором хлопець придбав бензин і запальничку, і ввечері того ж дня виконав завдання. Увесь процес він зафіксував на телефон, але обіцяної винагороди так і не отримав.

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області

Поліцейські наразі затримали зловмисника. Під час слідчих дій було вилучено речові докази, які направлено на експертизу. Сам хлопець зізнався, що його просто спокусила можливість заробити «легких грошей».

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Суд заарештував обвинуваченого з можливістю внесення застави.

За скоєне молодику загрожує до десяти років позбавлення волі.

