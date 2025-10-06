В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль
- Ірина Олехнович
16:17, 06 жовтня, 2025
Одеські правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підпалив чужу автівку на замовлення, спокусившись на пропозицію «легкого» заробітку.
Як повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, до них звернувся 45-річний чоловік із повідомленням, що невідомий підпалив його автомобіль BMW. Унаслідок займання транспортний засіб отримав пошкодження передньої частини корпусу.
Під час розслідування слідчі встановили, що до злочину причетний 19-річний одесит. У месенджері він нібито познайомився з невідомим, який пообіцяв заплатити за виконання нескладного замовлення. Так, спочатку молодик мав сфотографувати кілька автівок, а потім підпалити одну з них. Після погодження з куратором хлопець придбав бензин і запальничку, і ввечері того ж дня виконав завдання. Увесь процес він зафіксував на телефон, але обіцяної винагороди так і не отримав.
Поліцейські наразі затримали зловмисника. Під час слідчих дій було вилучено речові докази, які направлено на експертизу. Сам хлопець зізнався, що його просто спокусила можливість заробити «легких грошей».
Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Суд заарештував обвинуваченого з можливістю внесення застави.
За скоєне молодику загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Одещині перед судом постане матір, яку звинувачують у вбивстві 9-місячної доньки.
