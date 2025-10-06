  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 15.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 15.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській областіВ Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області

Одеські правоохоронці затримали 19-річного місцевого мешканця, який підпалив чужу автівку на замовлення, спокусившись на пропозицію «легкого» заробітку.

Як повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, до них звернувся 45-річний чоловік із повідомленням, що невідомий підпалив його автомобіль BMW. Унаслідок займання транспортний засіб отримав пошкодження передньої частини корпусу.

Під час розслідування слідчі встановили, що до злочину причетний 19-річний одесит. У месенджері він нібито познайомився з невідомим, який пообіцяв заплатити за виконання нескладного замовлення. Так, спочатку молодик мав сфотографувати кілька автівок, а потім підпалити одну з них. Після погодження з куратором хлопець придбав бензин і запальничку, і ввечері того ж дня виконав завдання. Увесь процес він зафіксував на телефон, але обіцяної винагороди так і не отримав.

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській областіВ Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області
В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській областіВ Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області

Поліцейські наразі затримали зловмисника. Під час слідчих дій було вилучено речові докази, які направлено на експертизу. Сам хлопець зізнався, що його просто спокусила можливість заробити «легких грошей».

В Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській областіВ Одесі судитимуть 19-річного хлопця, який на замовлення підпалив автомобіль. Фото: Нацполіція в Одеській області

Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу. Суд заарештував обвинуваченого з можливістю внесення застави.

За скоєне молодику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що на Одещині перед судом постане матір, яку звинувачують у вбивстві 9-місячної доньки.

Останні новини про: Одеса

В Одесі будуть моніторити якість повітря: для цього встановлять стаціонарні пункти
В Одесі відкрили кримінальну справу через загибель 10 людей під час негоди
Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим
В Одесі відкрили кримінальну справу через загибель 10 людей під час негоди
В Одесі будуть моніторити якість повітря: для цього встановлять стаціонарні пункти

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами: треба ₴64 млн

7 хвилин тому

У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Альона Коханчук

Головне сьогодні