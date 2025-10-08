У центрі Миколаєва під час руху загорівся автомобіль: за добу в місті сталися три пожежі

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

Протягом доби, 7 жовтня, та в ніч проти 8 жовтня у Миколаєві сталися три пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У центрі міста під час руху загорівся автомобіль Ford Mondeo. Рятувальники швидко загасили вогонь, який охопив близько двох квадратних метрів.

У мікрорайоні Варварівка горів дерев’яний будинок і суха трава на території колишньої бази відпочинку. Полум’я поширилося на площу близько 100 квадратних метрів.

Також у місті горіло сміття — пожежа була незначною. Причини займання встановлюють фахівці.

Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаєві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.