У центрі Миколаєва під час руху загорівся автомобіль: за добу в місті сталися три пожежі
- Марія Хаміцевич
11:11, 08 жовтня, 2025
Протягом доби, 7 жовтня, та в ніч проти 8 жовтня у Миколаєві сталися три пожежі.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У центрі міста під час руху загорівся автомобіль Ford Mondeo. Рятувальники швидко загасили вогонь, який охопив близько двох квадратних метрів.
У мікрорайоні Варварівка горів дерев’яний будинок і суха трава на території колишньої бази відпочинку. Полум’я поширилося на площу близько 100 квадратних метрів.
Також у місті горіло сміття — пожежа була незначною. Причини займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.
