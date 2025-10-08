  • середа

    8 жовтня, 2025

  • 15.4°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 8 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 15.4° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у нелегальному продажі електронних сигарет

У Миколаєві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у нелегальному продажі електронних сигарет . Фото: Бюро економічної безпеки УкраїниУ Миколаєві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у нелегальному продажі електронних сигарет . Фото: Бюро економічної безпеки України

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Миколаєва, якого підозрюють у нелегальному продажі електронних сигарет та рідин до них через Інтернет протягом чотирьох років.

За даними БЕБ, чоловік впродовж чотирьох років купував незаконно виготовлений товар в інтернеті без документів та сертифікатів відповідності. Надалі він перепродавав ці електронні цигарки та рідини до них через сайт своєї компанії, яка спеціалізувалася на торгівлі побутовими електротоварами.

Слідчі повідомляють, що підозрюваний нібито створив на своєму веб-порталі окрему вкладку під назвою «Електронні цигарки» в межах товарного блоку «Туризм і хобі». На думку правоохоронців, це було спробою замаскувати продаж нелегальної продукції під виглядом законної торгівлі.

Під час обшуку детективи виявили понад 1 мільйон гривень готівкою, майже більше 900 одиниць електронних сигарет, рідини та змінні картриджі до них, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. Загальна вартість вилученого в БЕБ оцінюють у майже 3,7 мільйона гривень. Наразі суд наклав арешт на вилучений товар та майно.

Детективи БЕБ оголосили обвинуваченому про підозру за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Санкція статті передбачає штраф з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Справу скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що блогерці Стужук оголосили підозру в ухиленні від сплати податків на понад 11 мільйонів гривень.

Останні новини про: Гроші

У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%
Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ
Миколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ
Реклама

Читайте також:

новини

На дорогах Миколаївщини встановлюють сітки для захисту від російських FPV-дронів, — Кім

Юлія Бойченко
новини

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Даріна Мельничук
новини

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

Аліна Квітко
новини

«Проєкт масштабний», — на будівництво нових водоочисних для Миколаєва потрібно близько €120 млн

Юлія Бойченко
новини

«Діти ригають», — Кім заявив, що у громадах Миколаївщині хочуть відремонтувати дороги, де їздять шкільні автобуси

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Гроші

Миколаївщина виділила понад півмільярда на ЗСУ
Компанії, повʼязані з депутатом Миколаївської облради, отримали підрядів на понад ₴600 млн, — ЗМІ
У серпні середня зарплата в Миколаївській області знизилася на 2%

Виконком підтримав трирічну програму підтримки миколаївських лікарень

«Якщо не збирається рада», — голова Конгресу при Президентові пояснила причини, коли потрібно вводити військові адміністрації у містах

2 години тому

Студія 3D-друку: у Миколаєві працює освітній простір для реалізації творчих ідей

Головне сьогодні