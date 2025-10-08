У Миколаєві судитимуть чоловіка, якого підозрюють у нелегальному продажі електронних сигарет . Фото: Бюро економічної безпеки України

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно жителя Миколаєва, якого підозрюють у нелегальному продажі електронних сигарет та рідин до них через Інтернет протягом чотирьох років.

За даними БЕБ, чоловік впродовж чотирьох років купував незаконно виготовлений товар в інтернеті без документів та сертифікатів відповідності. Надалі він перепродавав ці електронні цигарки та рідини до них через сайт своєї компанії, яка спеціалізувалася на торгівлі побутовими електротоварами.

Слідчі повідомляють, що підозрюваний нібито створив на своєму веб-порталі окрему вкладку під назвою «Електронні цигарки» в межах товарного блоку «Туризм і хобі». На думку правоохоронців, це було спробою замаскувати продаж нелегальної продукції під виглядом законної торгівлі.

Під час обшуку детективи виявили понад 1 мільйон гривень готівкою, майже більше 900 одиниць електронних сигарет, рідини та змінні картриджі до них, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. Загальна вартість вилученого в БЕБ оцінюють у майже 3,7 мільйона гривень. Наразі суд наклав арешт на вилучений товар та майно.

Детективи БЕБ оголосили обвинуваченому про підозру за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Санкція статті передбачає штраф з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Справу скеровано до суду.

