Росіяни атакували Херсонщину: чотири людини поранені, серед них — дитина

Дорога до мікрорайону Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 10 жовтня та вночі 11 жовтня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки чотири людини поранені, з них — одна дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Берислав, Милове, Золота Балка, Ольжине, Львове, Ольгівка, Томарине, Тягинка.

Зазначається, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області та пошкодили пʼять приватних будинків.

