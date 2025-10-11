  • субота

Клуб

Росіяни атакували Херсонщину: чотири людини поранені, серед них — дитина

Дорога до мікрорайону Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр КорняковДорога до мікрорайону Корабел в Херсоні. Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон/Олександр Корняков

Вдень 10 жовтня та вночі 11 жовтня російські війська обстріляли Херсонську область. Унаслідок атаки чотири людини поранені, з них — одна дитина.

Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, минулої доби під авіаударами та артилерійськими обстрілами опинилися: Херсон, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Берислав, Милове, Золота Балка, Ольжине, Львове, Ольгівка, Томарине, Тягинка.

Зазначається, що російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області та пошкодили пʼять приватних будинків.

Нагадаємо, 10 жовтня, росіяни чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївської області.

