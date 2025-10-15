Зранку у Херсоні російський дрон поранив чоловіка: в області є загиблі і постраждалі

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

У Херсоні вранці 15 жовтня внаслідок атаки російського дрона поранення отримав 36-річний чоловік.

Як повідомила обласна військова адміністрація, безпілотник вдарив близько 07:00. Постраждалого з контузією, пораненням ноги, вибуховою та черепно-мозковою травмами госпіталізували. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

Загалом протягом минулої доби армія РФ обстріляла 35 населених пунктів Херсонщини. Загинули троє людей, ще 14, серед них дитина, отримали поранення, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Під ударами авіації, артилерії та дронів опинилися критична, соціальна інфраструктура й житлові будинки. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, 29 приватних будинків, медзаклад, адмінбудівлі, автомобілі, трактор та гаражі.

Нагадаємо, що російські війська 14 жовтня вдарили по гуманітарній місії Організації Об’єднаних Націй у Білозерській громаді Херсонської області. Під обстріл потрапили чотири білі машини з маркуванням гуманітарної місії.