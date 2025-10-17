  • пʼятниця

    17 жовтня, 2025

  • 14.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.2° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Протягом доби у Миколаєві та області сталось кілька пожеж у будинках і на відкритій місцевості

Ліквідація пожежі в будинку. Фото: ДСНС у Миколаївській областіЛіквідація пожежі в будинку. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Протягом доби вогнеборці Миколаївщини загасили пʼять пожеж у житловому секторі та на відкритій місцевості.

Про повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Лимани Березанської громади горіла покрівля та речі домашні речі в приватному будинку — площа займання склала близько 70 квадратних метрів.

У Снігурівці рятувальники ліквідували пожежу побутових речей в оселі на площі 12 квадратних метрів.

Крім того, в Інгульському районі Миколаєва спалахнула будівля, що не експлуатується. Вогонь охопив близько 8 квадратних метрів.

Також двічі горіло сміття: у Галицинівській громаді — на площі 300 квадратних метрів, а в Березанській — на 10 квадратних метрів.

Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.

Останні новини про: Пожежі

Пожежі за добу: у Миколаєві згорів автомобіль, в області палало сміття
У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж
Через коротке замикання в квартирі у Миколаєві загорівся холодильник
Реклама

Читайте також:

новини

«На вечір є велика ймовірність відключення», — Кім попередив, що сьогодні теж можуть вимикати світло

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві пропонують затвердити нові тарифи на тепло для лікарень, будинків і підприємств

Аліна Квітко
новини

Мінливе «бабине літо»: на Миколаївщині до кінця тижня очікуються теплі дощі

Ірина Олехнович
новини

Театр, кіно, концерти та дитячі розваги: головні події тижня у Миколаєві

Марія Хаміцевич
новини

Херсон на 97% готовий до опалювального сезону, найскладніша ситуація у мікрорайоні Корабел, — голова ОВА

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Через коротке замикання в квартирі у Миколаєві загорівся холодильник
У Миколаєві та районах області за добу ліквідували п’ять пожеж
Пожежі за добу: у Миколаєві згорів автомобіль, в області палало сміття

У Південноукраїнську стартує опалювальний сезон: тепло подаватимуть із 17 жовтня

Трамп заявив, що США не можуть виснажувати свої запаси ракет Tomahawk: «Вони нам потрібні»

5 годин тому

Зеленський зустрінеться з Трампом: відомо орієнтовний план зустрічі

Головне сьогодні