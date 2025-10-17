Протягом доби у Миколаєві та області сталось кілька пожеж у будинках і на відкритій місцевості
- Марія Хаміцевич
11:41, 17 жовтня, 2025
Протягом доби вогнеборці Миколаївщини загасили пʼять пожеж у житловому секторі та на відкритій місцевості.
Про повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У селі Лимани Березанської громади горіла покрівля та речі домашні речі в приватному будинку — площа займання склала близько 70 квадратних метрів.
У Снігурівці рятувальники ліквідували пожежу побутових речей в оселі на площі 12 квадратних метрів.
Крім того, в Інгульському районі Миколаєва спалахнула будівля, що не експлуатується. Вогонь охопив близько 8 квадратних метрів.
Також двічі горіло сміття: у Галицинівській громаді — на площі 300 квадратних метрів, а в Березанській — на 10 квадратних метрів.
Загалом у Миколаївській області з початку року та станом на жовтень зареєстрували 4780 пожеж — це на 25% більше, ніж торік.
