  • понеділок

    20 жовтня, 2025

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 20 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА

FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА. Фото: «МикВісті», для ілюстраціїFPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА. Фото: «МикВісті», для ілюстрації

Учора російська армія вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївщини.

Унаслідок атак постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністраціяї.

Також у межах області було збито два безпілотники типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громадиМиколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Нагадаємо, впродовж 17 жовтня війська РФ девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївщини. Також ворог тричі вдарив артилеріюєю по Куцурубській громаді.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині 18 жовтня зафіксували 3 штурми армії РФ
РФ атакувала Україну понад 3000 дронів та 50 ракетами за тиждень, — Зеленський
Україна і США можуть розширити співпрацю у газовій та атомній енергетиці
Реклама

Читайте також:

новини

Віцемер Очакова здивований, що у Миколаєві сесії онлайн: «Це неповага до виборців»

Юлія Бойченко
новини

З бюджету Миколаєва збираються виділити 3,9 млн грн на закупівлю шкільних автобусів

Юлія Бойченко
новини

Бюджетний комітет Ради вирішив не забирати у громад 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

Осінній Миколаїв. Як місто дихає теплом попри прохолодну погоду

Даріна Мельничук
новини

«Гірше, ніж у 2023 році», — Кім про стан аграрного сектору на Миколаївщині

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Україна і США можуть розширити співпрацю у газовій та атомній енергетиці
РФ атакувала Україну понад 3000 дронів та 50 ракетами за тиждень, — Зеленський
На Херсонщині 18 жовтня зафіксували 3 штурми армії РФ

Зеленський готовий долучитися до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті

Для підприємств 20 жовтня діятимуть обмеження електропостачання, — «Укренерго»