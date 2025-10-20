FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА. Фото: «МикВісті», для ілюстрації

Учора російська армія вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївщини.

Унаслідок атак постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністраціяї.

Також у межах області було збито два безпілотники типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громадиМиколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.

Нагадаємо, впродовж 17 жовтня війська РФ девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївщини. Також ворог тричі вдарив артилеріюєю по Куцурубській громаді.