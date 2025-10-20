FPV-дрони атакували Очаківську громаду, в області збили два БпЛА
Марія Хаміцевич
7:40, 20 жовтня, 2025
Учора російська армія вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївщини.
Унаслідок атак постраждалих немає, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністраціяї.
Також у межах області було збито два безпілотники типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.
Варто зазначити, що російські військові щодня обстрілюють FPV-дронами три громадиМиколаївської області: Очаківську та Куцурубську та Галицинівську. Через такі атаки гине мирне населення, житлові будинки зазнають пошкоджень.
Нагадаємо, впродовж 17 жовтня війська РФ девʼять разів атакували FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади Миколаївщини. Також ворог тричі вдарив артилеріюєю по Куцурубській громаді.
