Частина портів не приймає вантажні потяги після російських ударів, — Кулеба

Наслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій КулебаНаслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій Кулеба

Вночі 20 жовтня російські війська вдарили по логістичній інфраструктурі України, під обстрілами опинилися залізниця та порти.

Як повідомив віце-премʼєр міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, ніхто не постраждав, рух потягів забезпечили, але частина портів тимчасово не приймає поїзди.

Зокрема, на Чернігівщині пошкоджень зазнала тягово-підстанційна інфраструктура «Укрзалізниці». Він додав, що рух поїздів підтримали за рахунок резервних тепловозів.

Наслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій КулебаНаслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій Кулеба
Наслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій КулебаНаслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій Кулеба

Кулеба також повідомив, що російські війська також атакували портову інфраструктуру — пошкоджені окремі об'єкти та приміщення. Однак низка портів тимчасово не приймає поїзди.

— Ворог також атакував портову інфраструктуру – пошкоджені окремі обʼєкти та приміщення. Пожежі оперативно локалізовано. Працівники порту перебували в укриттях, тому на щастя, без постраждалих. Наразі низка портів не приймають поїзди, вони роззосереджені по мережі, поїдуть по готовності, — повідомив Олексій Кулеба.

Наслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій КулебаНаслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій Кулеба
Наслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій КулебаНаслідки ночних ударів РФ по логістичній інфраструктурі України. Фото: Олексій Кулеба

Раніше повідомлялось, що через російські обстріли на Одещині пошкоджено портову інфраструктуру.

