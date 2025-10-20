  • понеділок

Через обстріли на Одещині пошкоджено портову інфраструктуру

Ілюстраційне фото: ДСНС ОдещиниЧерез обстріли на Одещині пошкоджено портову інфраструктуру. Ілюстраційне фото: ДСНС Одещини

Уночі 20 жовтня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по території Одеської області.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, більшість повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак є влучання.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної портової інфраструктури та сталося кілька пожеж.

Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Нагадаємо, російська армія вісім разів атакувала FPV-дронами Очаківську громаду Миколаївщини.

