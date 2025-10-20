Через обстріли на Одещині пошкоджено портову інфраструктуру. Ілюстраційне фото: ДСНС Одещини

Уночі 20 жовтня російські війська завдали комбінованого ракетно-дронового удару по території Одеської області.

Як повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, більшість повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони, однак є влучання.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної портової інфраструктури та сталося кілька пожеж.

Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

