Сили спецоперацій звільнили промисловий об’єкт на Покровському напрямку

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго провели розвідку та звільнили промисловий об’єкт від російських диверсантів на Покровському напрямку.

Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«За оперативною інформацією на Покровському напрямку ворожа ДРГ просочилася на один із промислових об'єктів. У результаті прямих дій у промисловій зоні був взятий у полон один із окупантів. Водночас була захоплена радіостанція противника, яка була справна», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ССО, дані, отримані від полоненого та під час радіоперехоплення допомогли українським підрозділам завдати противнику додаткових втрат.

Раніше повідомлялось, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ за перші 12 днів жовтня знищили понад десять тисяч російських цілей.