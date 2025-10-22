  • середа

Росіяни атакували Київ: постраждали 19 людей, серед них — п’ятеро дітей

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Вночі 22 жовтня російські війська обстріляли Київ. Унаслідок атаки постраждали 19 людей, серед них — п’ятеро дітей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, до медичних закладів госпіталізували п’ятьох дорослих і трьох дітей. Двоє людей загинули.

Пожежі та руйнування зафіксовані в кількох районах столиці — Печерському, Деснянському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському.

Дніпровський район

  • Уламки безпілотника влучили на рівні шостого поверху 16-поверхового житлового будинку, що спричинило пожежу. Загинула одна людина, ще десятьох врятували.

  • За іншою адресою уламки впали у двір житлового будинку, без подальшого горіння.

  • Вибуховою хвилею пошкоджено віконне скління у житловому будинку.

Печерський район

  • Зафіксовано падіння уламків ракети з подальшим загорянням. Пожежу ліквідовано.

Дарницький район

  • Уламки безпілотника влучили по території підприємства, внаслідок чого загорілися двоповерхова будівля та ангар.

  • Інше влучання зафіксоване в 17-поверховий житловий будинок — пожежа виникла на рівні 14–15 поверхів.

На місцях працюють усі екстрені служби.

Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини.

