Росіяни атакували Київ: постраждали 19 людей, серед них — п’ятеро дітей
- Даріна Мельничук
10:40, 22 жовтня, 2025
Вночі 22 жовтня російські війська обстріляли Київ. Унаслідок атаки постраждали 19 людей, серед них — п’ятеро дітей.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, до медичних закладів госпіталізували п’ятьох дорослих і трьох дітей. Двоє людей загинули.
Пожежі та руйнування зафіксовані в кількох районах столиці — Печерському, Деснянському, Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському.
Дніпровський район
Уламки безпілотника влучили на рівні шостого поверху 16-поверхового житлового будинку, що спричинило пожежу. Загинула одна людина, ще десятьох врятували.
За іншою адресою уламки впали у двір житлового будинку, без подальшого горіння.
Вибуховою хвилею пошкоджено віконне скління у житловому будинку.
Печерський район
Зафіксовано падіння уламків ракети з подальшим загорянням. Пожежу ліквідовано.
Дарницький район
Уламки безпілотника влучили по території підприємства, внаслідок чого загорілися двоповерхова будівля та ангар.
Інше влучання зафіксоване в 17-поверховий житловий будинок — пожежа виникла на рівні 14–15 поверхів.
На місцях працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, вночі 22 жовтня російські війська вчергове завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі Одещини.
