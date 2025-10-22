Ексдиректор «Молодого театру», якого підозрюють в секснасильстві, відправили за ґрати на 2 місяці

Режисеру Андрію Білоусу обрали запобіжний захід — два місяці під вартою. Фото: Cуспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу у справі про сексуальне насильство щодо студенток. Він проведе під вартою до 17 грудня.

Як повідомляє «Суспільне», прокуратура просила суд застосувати саме арешт, і суд це клопотання задовольнив.

Захист режисера наполягав на м’якшому запобіжному заході, не пов’язаному з утриманням під вартою, однак суд відхилив це прохання. Після оголошення рішення Білоуса з зали суду вивів конвой, він утримався від коментарів.

Прокурорка у справі Марія Вдовиченко наголосила, що це — перша в історії України справа про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру. Вона подякувала жінкам, які зважилися свідчити про пережите.

Розслідування розпочалося у лютому 2025 року Шевченківським відділом поліції, після чого справу передали до Офісу генерального прокурора для більш ефективного розслідування.

За словами Вдовиченко, під час слідства опитали близько тисячі людей та провели низку експертиз. Наразі у справі п’ятеро потерпілих, але кількість заяв може зрости — прокурорка закликала інших постраждалих звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, напередодні Білоусу оголосили підозру у систематичному сексуальному насильстві над своїми студентками.