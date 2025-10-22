  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 12.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 12.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Ексдиректор «Молодого театру», якого підозрюють в секснасильстві, відправили за ґрати на 2 місяці

Режисеру Андрію Білоусу обрали запобіжний захід — два місяці під вартою. Фото: CуспільнеРежисеру Андрію Білоусу обрали запобіжний захід — два місяці під вартою. Фото: Cуспільне

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід режисеру Андрію Білоусу у справі про сексуальне насильство щодо студенток. Він проведе під вартою до 17 грудня.

Як повідомляє «Суспільне», прокуратура просила суд застосувати саме арешт, і суд це клопотання задовольнив.

Захист режисера наполягав на м’якшому запобіжному заході, не пов’язаному з утриманням під вартою, однак суд відхилив це прохання. Після оголошення рішення Білоуса з зали суду вивів конвой, він утримався від коментарів.

Прокурорка у справі Марія Вдовиченко наголосила, що це — перша в історії України справа про харасмент, яка дійшла до реального розслідування та повідомлення про підозру. Вона подякувала жінкам, які зважилися свідчити про пережите.

Розслідування розпочалося у лютому 2025 року Шевченківським відділом поліції, після чого справу передали до Офісу генерального прокурора для більш ефективного розслідування.

За словами Вдовиченко, під час слідства опитали близько тисячі людей та провели низку експертиз. Наразі у справі п’ятеро потерпілих, але кількість заяв може зрости — прокурорка закликала інших постраждалих звертатися до правоохоронців.

Нагадаємо, напередодні Білоусу оголосили підозру у систематичному сексуальному насильстві над своїми студентками.

Останні новини про: Підозра

В Одесі на хабарі затримали начальника районного ТЦК: йому оголосили підозру
На Первомайщині підприємиця створила звалища з рештків худоби: їй повідомили про підозру
Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Підозра

Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн
На Первомайщині підприємиця створила звалища з рештків худоби: їй повідомили про підозру
В Одесі на хабарі затримали начальника районного ТЦК: йому оголосили підозру

Меру Первомайська повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад ₴5,3 млн

У Миколаєві розриті дороги засипатимуть вже після запуску опалювального сезону

3 години тому

Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву

Аліна Квітко

Головне сьогодні