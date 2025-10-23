  • четвер

    23 жовтня, 2025

  • 12.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 жовтня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 12.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС

На Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНСНа Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНС

На Харківщині вночі 23 жовтня російські війська вдарили по рятувальниках ДСНС, коли ті приїхали гасити пожежу, що спалахнула внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Обстріл трапився у селі Зелений Гай, що в Куп’янському районі. Унаслідок російської атаки загинув 49-річний командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще 5 рятувальників зазнали поранень.

За словами рятувальників, у загиблого залишилася донька.

«Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя», — заявили у ДСНС.

На Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНСНа Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНС
На Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНСНа Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНС
На Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНСНа Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що у червні цього року, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.

Останні новини про: Війна в Україні

На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок
Російські війська атакували дроном вантажівку у Херсоні: поранено водія
Трамп скасував зустріч із Путіним та висловився про ракети «Tomahawk» для України
Реклама

Читайте також:

новини

Рада підтримала в першому читанні держбюджет-2026: громадам залишають 64% ПДФО

Аліна Квітко
новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп скасував зустріч із Путіним та висловився про ракети «Tomahawk» для України
Російські війська атакували дроном вантажівку у Херсоні: поранено водія
На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок

Виконком погодив інвестпрограму Миколаївської ТЕЦ на понад ₴56 млн

На Миколаївщині дрони атакували дві громади, пошкоджено будинок

Двох працівників оборонного заводу в Миколаєві підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб