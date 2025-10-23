Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС

На Харківщині під час гасіння пожежі росіяни вбили рятувальника. Фото: ДСНС

На Харківщині вночі 23 жовтня російські війська вдарили по рятувальниках ДСНС, коли ті приїхали гасити пожежу, що спалахнула внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Обстріл трапився у селі Зелений Гай, що в Куп’янському районі. Унаслідок російської атаки загинув 49-річний командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще 5 рятувальників зазнали поранень.

За словами рятувальників, у загиблого залишилася донька.

«Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя», — заявили у ДСНС.

Нагадаємо, що у червні цього року, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.