Росія вдарила по рятувальниках, які гасили пожежу на Харківщині: загинув командир ДСНС
- Марія Хаміцевич
9:00, 23 жовтня, 2025
На Харківщині вночі 23 жовтня російські війська вдарили по рятувальниках ДСНС, коли ті приїхали гасити пожежу, що спалахнула внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Обстріл трапився у селі Зелений Гай, що в Куп’янському районі. Унаслідок російської атаки загинув 49-річний командир відділення 43 Державної пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще 5 рятувальників зазнали поранень.
За словами рятувальників, у загиблого залишилася донька.
«Вся велика родина рятувальників висловлює щирі співчуття родині загиблого. Його відвага, безстрашність і самопожертва назавжди залишаться у пам’яті побратимів. Юрій Чистіков був прикладом служіння обов’язку — людиною, для якої порятунок інших був важливішим за власне життя», — заявили у ДСНС.
Нагадаємо, що у червні цього року, внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Україні постраждали 19 рятувальників. Більшість із них — у столиці, під час ліквідації наслідків обстрілів у Києві.
