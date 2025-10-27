Вчора росіяни атакували передмістя Миколаєва безпілотником
- Марія Хаміцевич
8:09, 27 жовтня, 2025
Вчора, 26 жовтня, армія Росії п’ять разів атакувала FPV-дронами Очаківську, Галицинівську та Миколаївську громади.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Крім того, близько 11:10 зафіксовано удар безпілотника по передмістю Миколаєва. Влучання сталося на відкритій місцевості — без руйнувань і постраждалих.
Нагадаємо, що на Миколаївщині розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам.
