Нічна атака дронами: над Миколаївщиною збили чотири БпЛА

Робота сил ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Вночі 29 жовтня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили чотири «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Загалом, за даними ОВА, обстрілів по території Миколаївщини за минулу добу не було.

Нагадаємо, що на Миколаївщині також розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, область уже провела необхідні перемовини та готова впроваджувати нові рішення у протидії КАБам на практиці.