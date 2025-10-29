  • середа

    29 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 12.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Нічна атака дронами: над Миколаївщиною збили чотири БпЛА

Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборониРобота сил ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Вночі 29 жовтня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили чотири «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Загалом, за даними ОВА, обстрілів по території Миколаївщини за минулу добу не було.

Нагадаємо, що на Миколаївщині також розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, область уже провела необхідні перемовини та готова впроваджувати нові рішення у протидії КАБам на практиці.

Останні новини про: Війна в Україні

Семирічного хлопчика, який жив під окупацією без батьків, повернули з Херсонщини разом з іншими дітьми
Після нічної атаки на Одещину частина регіону залишилась без світла, є поранений
На Херсонщині через обстріли РФ пошкоджені понад 20 об’єктів: є загибла та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли РФ пошкоджені понад 20 об’єктів: є загибла та поранені
Після нічної атаки на Одещину частина регіону залишилась без світла, є поранений
Семирічного хлопчика, який жив під окупацією без батьків, повернули з Херсонщини разом з іншими дітьми

«Це якісь фантазії»: Труханов відповів на звинувачення у службовій недбалості

2 години тому

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку

Головне сьогодні