Нічна атака дронами: над Миколаївщиною збили чотири БпЛА
8:08, 29 жовтня, 2025
Вночі 29 жовтня над Миколаївською областю сили протиповітряної оборони збили чотири «Shahed» і безпілотники-імітатори різних типів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Загалом, за даними ОВА, обстрілів по території Миколаївщини за минулу добу не було.
Нагадаємо, що на Миколаївщині також розробляють і тестують нові технології протидії російським керованим авіабомбам. За словами очільника ОВА Віталія Кіма, область уже провела необхідні перемовини та готова впроваджувати нові рішення у протидії КАБам на практиці.
