Після нічної атаки на Одещину частина регіону залишилась без світла, є поранений

Оновлено: додана інформація від ДТЕК

Обстріл Одеської області 29 жовтня. Фото: Одеська ОВА

Вночі 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як повідомив керівник Одеської обласна військова адміністрація Олег Кіпер, зафіксовані пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Унаслідок атаки є один постраждалий, якому надали необхідну медичну допомогу.

Після ударів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання, енергетики вже працюють над його відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечують роботу за допомогою генераторів.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одеської області.

Також через безпекову ситуацію в регіоні рух деяких поїздів здійснюється із затримкою:

№6253 Вапнярка — Одеса затримується на 1 годину 15 хвилин;

№7024/7021 Подільськ — Одеса відправився із затримкою 30 хвилин.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів уважно слухати оголошення на станціях, оскільки час затримки може змінюватися.

Як повідомляє пресслужба компанії ДТЕК в Одеській області, енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та вже повернули світло 7 тисячам родин. У компанії зазначли, що пошкодження в результаті атаки значні. Близько 26,9 тисяч домівок залишаються без світла.

Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російська армія вперше вдарили КАБами по Одещині.