  • середа

    29 жовтня, 2025

  • 12.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 12.9° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Після нічної атаки на Одещину частина регіону залишилась без світла, є поранений

Оновлено: додана інформація від ДТЕК
Обстріл Одеської області 29 жовтня. Фото: Одеська ОВАОбстріл Одеської області 29 жовтня. Фото: Одеська ОВА

Вночі 29 жовтня російська армія здійснила чергову масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини.

Як повідомив керівник Одеської обласна військова адміністрація Олег Кіпер, зафіксовані пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури. Унаслідок атаки є один постраждалий, якому надали необхідну медичну допомогу.

Після ударів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Частина споживачів тимчасово залишилася без електропостачання, енергетики вже працюють над його відновленням. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечують роботу за допомогою генераторів.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одеської області.

Також через безпекову ситуацію в регіоні рух деяких поїздів здійснюється із затримкою:

  • №6253 Вапнярка — Одеса затримується на 1 годину 15 хвилин;
  • №7024/7021 Подільськ — Одеса відправився із затримкою 30 хвилин.

«Укрзалізниця» закликає пасажирів уважно слухати оголошення на станціях, оскільки час затримки може змінюватися.

Як повідомляє пресслужба компанії ДТЕК в Одеській області, енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та вже повернули світло 7 тисячам родин. У компанії зазначли, що пошкодження в результаті атаки значні. Близько 26,9 тисяч домівок залишаються без світла.

Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що російська армія вперше вдарили КАБами по Одещині.

Останні новини про: Війна в Україні

Семирічного хлопчика, який жив під окупацією без батьків, повернули з Херсонщини разом з іншими дітьми
Нічна атака дронами: над Миколаївщиною збили чотири БпЛА
На Херсонщині через обстріли РФ пошкоджені понад 20 об’єктів: є загибла та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли РФ пошкоджені понад 20 об’єктів: є загибла та поранені
Нічна атака дронами: над Миколаївщиною збили чотири БпЛА
Семирічного хлопчика, який жив під окупацією без батьків, повернули з Херсонщини разом з іншими дітьми

«Це якісь фантазії»: Труханов відповів на звинувачення у службовій недбалості

Нічна атака дронами: над Миколаївщиною збили чотири БпЛА

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку

Головне сьогодні