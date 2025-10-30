  • четвер

В Одесі на ринку «7-й кілометр» вантажники через конфлікт перевернули автомобіль військових ТЦК

Автомобіль ТЦК та СП, який перекинули вантажники. Фото: Суспільне ОдесаАвтомобіль ТЦК та СП, який перекинули вантажники. Фото: Суспільне Одеса

Вранці 30 жовтня в Одесі стався конфлікт між вантажниками складських баз і працівниками Територіального центру комплектування.

Про це повідомили у пресслужбі ринку «7-й кілометр».

За інформацією адміністрації ринку, інцидент трапився на перехресті Базового провулка та вулиці Базової, неподалік асфальтного заводу. Через це рух вулицею тимчасово ускладнений.

Суперечка між працівниками ТЦК і вантажниками розпочалася на території складських баз і переросла в бійку вже на перехресті. Унаслідок конфлікту вантажники перевернули мікроавтобус, яким пересувалися військовослужбовці.

Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, одеські правоохоронці розслідують інцидент, під час якого поліцейський напідпитку нібито напав зі зброєю на працівників місцевого ТЦК та СП.

