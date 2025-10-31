  • пʼятниця

Україна позаминулого літа знищила одну із трьох російських ракет «Орєшнік», — голова СБУ

Голова СБУ заявив, що Україна знищила одну із трьох російських ракет «Орєшнік». Ілюстративне фото: Getty ImagesГолова СБУ заявив, що Україна знищила одну із трьох російських ракет «Орєшнік». Ілюстративне фото: Getty Images

Сили Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік».

Про це розповів голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

За його словами, знищення ракети сталося на Капустіному Яру в Росії.

— До цього ми жодного разу це не озвучували. Але коротко і лаконічно можемо сказати, що один з трьох «Орєшніків» було успішно знищено на їх території (території РФ, — прим.) на Капустіному Яру силами ГУР, СБУ і СЗР, — сказав Василь Малюк.

Голова СБУ зауважив, що «знищення було стовідсоткове, це була дуже успішна операція».

— Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандуючому Президенту України, також про це знали декілька президентів інших країн, — підкреслив він.

Він також зауважив, що операцію провели в той час, «коли назву «Орєшнік» ще в принципі ніхто не знав».

— Ворог цією зброєю на той час особливо ще не погрожував. Якщо я не помиляюся, позаминулого літа провели ми цю успішну операцію, — конкретизував Василь Малюк.

Як відомо, анонсована дальність російської ракети «Орєшнік» сягає до 5,5 тисяч кілометрів. Швидкість польоту розробки оцінюється нібито у 10-11 Махів.

Раніше повідомлялось, що СБУ показала уламки російської ракети «Орєшник», якою російські війська завдали удар по Дніпру.

