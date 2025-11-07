  • пʼятниця

У Миколаєві за добу двічі горіли квартири та сміття

Пожежа в будинку на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративнеПожежа в будинку на Миколаївщині. Фото: ДСНС, ілюстративне

Протягом доби на території Миколаївської області вогнеборці ліквідували чотири пожежі, три з яких — у приватному секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

У Миколаєві горіли домашні речі в кімнаті квартири дев’ятиповерхівки на площі 4 квадратні метри. Пожежу вдалося швидко загасити та не допустити поширення вогню на сусідні приміщення.

Також у місті рятувальники ліквідували займання побутових речей на балконі шостого поверху шістнадцятиповерхівки.

У селі Агрономія Первомайського району горів сарай на площі 40 квадратних метрів. Крім того, у Миколаєві надзвичайники загасили пожежу сміття в металевому контейнері.

Нагадаємо, від початку 2025 року на Миколаївщині сталося 630 побутових пожеж. У вогні загинуло 47 людей, серед них — двоє дітей.

