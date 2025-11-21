  • пʼятниця

Росіяни накрили вогнем Херсонщину: зруйновані школа, дитсадок, лікарня й будинки, є загиблий

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська атакували 24 населені пункти Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще дев’ятеро — поранені, серед них дитина.

Про це повідомив вранці 21 листопада начальник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, росіяни били по житлових кварталах, соціальних об’єктах та критичній інфраструктурі, застосовуючи артилерію, міномети, РСЗВ та БпЛА різних типів.

Пошкоджень зазнали два багатоквартирні та 16 приватних будинків, телерадіовежа, газогін, лікарня, школа й дитячий садок.

Також, за даними ОВА, цієї ночі російські військові обстріляли одну із лікарень у Херсоні. У будівлі вибито з два десятки шибок, а також пошкоджено стелю, компʼютерну техніку та медобладнання. За словами Олександра Прокудіна, постраждалих серед людей немає.

Як повідомили у Нацполіції Херсонської області, у Молодіжному внаслідок артилерійського удару поранення отримала 58-річна жінка — вибухову та черепно-мозкову травми, контузію і уламкові поранення. У селищі пошкоджені два приватні будинки.

По медичну допомогу звернулися також житель Херсона та четверо мешканців Білозерки, які раніше потрапили під обстріли. У них діагностовано мінно-вибухові травми, струс мозку та уламкові поранення.

До лікарні доставили і 47-річну жительку Комишан, яка постраждала 19 листопада. У неї мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.

У Дніпровському районі Херсона під час обстрілу поранено 85-річного чоловіка, пошкоджено багатоквартирний будинок, школу та дитячий садочок.

У Корабельному районі поранення дістала 17-річна дівчина. Її з мінно-вибуховою травмою та контузією госпіталізували поліцейські. У цьому районі пошкоджено чотири приватні будинки.

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція
Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що українські підрозділи за тиждень знищили 2306 із 2409 дронів, якими російські війська атакували Херсонщину.

