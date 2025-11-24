Від ранкового обстрілу у Херсоні загинула викладачка ХНТУ, її донька поранена

У Херсоні 24 листопада загинула викладачка ХНТУ Марина Губа. Фото: Марія Артеменко

Вранці 24 листопада внаслідок російського обстрілу Херсона загинула доцентка Херсонського національного технічного університету Марина Губа.

Про це повідомили керівник ОВА Олександр Прокудін та перша проректорка ХНТУ Марія Артеменко.

Марина Губа працювала доценткою кафедри державного управління і місцевого самоврядування. Під час ранкової атаки російської армії жінка загинула, а її донька отримала поранення.

«Колеги згадують Марину Ігорівну як інтелектуальну, відповідальну, теплу й дуже щиру людину. Вона виховала не одне покоління фахівців, які сьогодні працюють над розвитком та відновленням нашого регіону», — написав Олександр Прокудін.

Марина Губа. Фото: Херсонська ОВА

Раніше ОВА повідомляла, що близько 9:00 російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Відомо, що під час атаки загинула 61-річна жінка, а 39-річну херсонку з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги доправили до лікарні.

Нагадаємо, що війська РФ також упродовж минулої доби атакували 30 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи дрони, авіацію та артилерію. Тоді внаслідок атак поранені п’ятеро людей.