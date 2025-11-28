  • пʼятниця

    28 листопада, 2025

  • 10.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія знову атакувала критичні обʼєкти Херсона: можливі перебої зі світлом і водою

Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Херсона. Фото: novynarnia.comРосія знову атакувала критичну інфраструктуру Херсона. Фото: novynarnia.com

У пʼятницю, 28 листопада, російські війська знову атакували критичну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, обстріл спричинив пошкодження об’єктів, через що в місті можливі збої з електрикою та водою.

Комунальні та аварійні служби вже працюють над відновленням систем, а жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, що росіяни минулої доби також обстрілювали Херсонську область. Тоді поранення отримали 13 людей. Внаслідок атак були пошкоджені стільникова вежа, планетарій, 15 приватних будинків, а також магазин, гараж і кілька автомобілів.

Останні новини про: Війна в Україні

«Я вдячний Андрію. Буде повна перезагрузка Офісу президента», — Зеленський заявив, що Єрмак подав у відставку
Будинок у Тернополі, в який влучила російська ракета, доведеться знести, — ОВА
США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну, — медіа
Реклама

Читайте також:

новини

Виконали 98%, — у Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургічного корпусу

Анна Гакман
новини

Павлович пропонує створити комісію «по екології або з етики», куди включити депутатів, які не хочуть працювати

Аліса Мелік-Адамян
новини

Зниження народжуваності, — в ОВА пояснили, чому пологовий будинок №3 у Миколаєві планують передати в обласну власність

Анна Гакман
новини

«Миколаївводоканал» шукає підрядника для будівництва водопроводу у селищі Горького за ₴10,8 млн

Аліна Квітко
новини

Домбровська заявила про відсутність укриття у школі №12, Сєнкевич запропонував їй шукати кошти

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну, — медіа
Будинок у Тернополі, в який влучила російська ракета, доведеться знести, — ОВА
«Я вдячний Андрію. Буде повна перезагрузка Офісу президента», — Зеленський заявив, що Єрмак подав у відставку

«Я вдячний Андрію», — Зеленський заявив, що Єрмак подав у відставку

У Миколаївській обласній дитячій лікарні майже завершили реконструкцію хірургії

2 години тому

Арахамія після відставки Єрмака виступив із заявою на підтримку рішень Зеленського

Головне сьогодні