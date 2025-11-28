Росія знову атакувала критичні обʼєкти Херсона: можливі перебої зі світлом і водою

Росія знову атакувала критичну інфраструктуру Херсона. Фото: novynarnia.com

У пʼятницю, 28 листопада, російські війська знову атакували критичну інфраструктуру Херсона.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

За його словами, обстріл спричинив пошкодження об’єктів, через що в місті можливі збої з електрикою та водою.

Комунальні та аварійні служби вже працюють над відновленням систем, а жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо, що росіяни минулої доби також обстрілювали Херсонську область. Тоді поранення отримали 13 людей. Внаслідок атак були пошкоджені стільникова вежа, планетарій, 15 приватних будинків, а також магазин, гараж і кілька автомобілів.