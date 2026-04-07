Миколаївці надіслали до колцентру понад 700 звернень у березні

 Понад 700 звернень за березень: що турбує мешканців Миколаєва

У березні миколаївці надіслали до міського «Колцентру 1588» 704 звернення.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 6 квітня, повідомила начальниця відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Олена Булавка, пишуть «МикВісті».

— КП «Миколаївські парки» — 2 тисячі 458 звернень, із них 420 щодо додаткових робіт. У «Миколаївводоканалі» 159 звернень від працівників. Через Facebook прийнято 145 звернень, виконано 111, із них 75 з відеодоказами (67%). Наразі в роботі перебуває 640 звернень, — сказала Олена Булавка.

Щодо звернень по колодязях: станом на попередній звіт їх було 35. Наразі прийнято 29 звернень, виконано 25, у роботі 39. Із них: «Миколаївводоканал» — 13, «Укртелеком» — 18, Заводська адміністрація — два, Інгульська — два, «ЕЛУ Автодоріг» — один.

Нагадаємо, у Миколаєві жителі будинку на вулиці Космонавтів, 69 скаржаться на регулярні затоплення квартир на першому поверсі першого під’їзду фекальними стоками. За їхніми словами, проблема триває роками. Про проблему повідомила власниця однієї з квартир Наталя Сергієнко в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, труби та люки для прочищення каналізації розташовані прямо під підлогою квартир. Через це під час засмічень нечистоти піднімаються у квартири. Тому аварійні служби проводять прочищення системи в квартирах, через що виникає антисанітарія та пошкоджується майно.

У коментарі «МикВісті» власниця квартири Наталія Сергієнко розповіла, що на фото видно наслідки затоплення, поки вони два тижні не були вдома. Тоді сусіди подзвонили їм і поскаржилися на сильний сморід.

У Миколаєві мешканці будинку скаржаться на затоплення квартир фекаліями. Фото МикВісті надала власниця квартири
Жінка додає, що через ситуацію змушена перекривати воду в будинку, аби уникнути нових затоплень, що викликає конфлікти із сусідами.

Останні новини про: Миколаїв

Обстріл енергетичного об’єкта на Миколаївщині: екологічні збитки оцінили майже у ₴1,5 млн
У Миколаєві від початку року померло вдвічі більше людей, ніж народилося
У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями
Читайте також:
новини
Комісія з медицини підтримала реорганізацію лікарень Миколаєва і передачу пологового №3 в обласну власність

Аліса Мелік-Адамян
новини
Нові водоочисні для Миколаєва почнуть тестувати після 15 квітня, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві зросла кількість звернень щодо дитячих майданчиків: у мерії шукають гроші

Анна Гакман
новини
У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

Марія Хаміцевич
новини
«Парки» заявили, що не мають «потужних» лавок, щоб замінити ті, що не витримують дорослих на дитмайданчику

Анна Гакман
Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями
У Миколаєві від початку року померло вдвічі більше людей, ніж народилося
Обстріл енергетичного об’єкта на Миколаївщині: екологічні збитки оцінили майже у ₴1,5 млн

Рух по Пограничній у Миколаєві відновили у дві сторони: тепер треба залатати ями

У Миколаєві посилять прибирання кладовищ перед поминальними днями

1 година тому

Переселенці у модульних містечках Миколаївщині не можуть отримати пільгу на оплату опалення

Головне сьогодні