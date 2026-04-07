Миколаївці надіслали до колцентру понад 700 звернень у березні

У березні миколаївці надіслали до міського «Колцентру 1588» 704 звернення.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 6 квітня, повідомила начальниця відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Олена Булавка, пишуть «МикВісті».

— КП «Миколаївські парки» — 2 тисячі 458 звернень, із них 420 щодо додаткових робіт. У «Миколаївводоканалі» 159 звернень від працівників. Через Facebook прийнято 145 звернень, виконано 111, із них 75 з відеодоказами (67%). Наразі в роботі перебуває 640 звернень, — сказала Олена Булавка.

Щодо звернень по колодязях: станом на попередній звіт їх було 35. Наразі прийнято 29 звернень, виконано 25, у роботі 39. Із них: «Миколаївводоканал» — 13, «Укртелеком» — 18, Заводська адміністрація — два, Інгульська — два, «ЕЛУ Автодоріг» — один.

Нагадаємо, у Миколаєві жителі будинку на вулиці Космонавтів, 69 скаржаться на регулярні затоплення квартир на першому поверсі першого під’їзду фекальними стоками. За їхніми словами, проблема триває роками. Про проблему повідомила власниця однієї з квартир Наталя Сергієнко в групі Contact Center при Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

За її словами, труби та люки для прочищення каналізації розташовані прямо під підлогою квартир. Через це під час засмічень нечистоти піднімаються у квартири. Тому аварійні служби проводять прочищення системи в квартирах, через що виникає антисанітарія та пошкоджується майно.

У коментарі «МикВісті» власниця квартири Наталія Сергієнко розповіла, що на фото видно наслідки затоплення, поки вони два тижні не були вдома. Тоді сусіди подзвонили їм і поскаржилися на сильний сморід.

У Миколаєві мешканці будинку скаржаться на затоплення квартир фекаліями. Фото МикВісті надала власниця квартири

Жінка додає, що через ситуацію змушена перекривати воду в будинку, аби уникнути нових затоплень, що викликає конфлікти із сусідами.