 У Миколаєві від початку року: 485 народжених проти 1160 померлих

У Миколаєві від початку року померло вдвічі більше людей, ніж народилося

Від початку року у Миколаєві народилося 485 немовлят, тоді як померли 1 тисяча 160 мешканців.

Про це стало відомо під час відкритої апаратної наради у понеділок, 6 квітня, пишуть «МикВісті».

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я, від початку року у Миколаєві народилося 485 дітей: 249 хлопчиків і 236 дівчат.

За інформацією директора комунальної установи «Миколаївська ритуальна служба» Сергія Васелеги, у березні померли 384 людини, із них 189 чоловіків і 195 жінок. Зазначимо, що у лютому померли 395 мешканців, а у січні — 381 мешканець.

Крім того, за минулий місяць зареєстровано 811 осіб, тоді як знято з реєстрації 1 тисяча 519, із них 660 — у зв’язку зі смертю. Від початку року зареєстровано 1 тисяча 904 особи, знято з реєстрації 3 тисячі 511, із них 1 тисяча 468 через смерть.

Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни: що відомо

За п’ять років народжуваність у Миколаївській області майже вдвічі впала. Якщо у 2020 році на світ з’явилося 7 тисяч 558 дітей, то у 2025-му — 3 тисячі 179.

Як повідомили в Управлінні охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації, у 2020 році народилося 7 тисяч 558 дітей, із них 4 тисячі 401 у Миколаєві. У 2021 році народилися 6 тисячі 928 немовлят, 4 тисячі 41 з яких у Миколаєві.

На початку повномасштабної війни, у 2022 році, у Миколаївській області народилося 4 175 дітей, з них 1 670 — у Миколаєві. У 2023 та 2024 роках кількість новонароджених трохи зросла, але до довоєнного рівня область так і не повернулась.

Отже, кількість новонароджених у Миколаївській області:

  • 2020 рік — 7 тисяч 558 дітей, з них 4 тисячі 401 у Миколаєві

  • 2021 рік — 6 тисяч 928 дітей, з них 4 тисячі 41 у Миколаєві

  • 2022 рік — 4 тисячі 175 дітей, з них 1 тисяча 670 у Миколаєві

  • 2023 рік — 4 тисячі 501 дитина, з них 2 тисячі 235 у Миколаєві

  • 2024 рік — 4 тисячі 463 дітей, з них 2 тисячі 377 у Миколаєві

  • 9 місяців 2025 року — 3 тисячі 179 дітей, з них 1 тисяча 668 у Миколаєві

