Смертельна ДТП з маршруткою в Одесі: загинула жінка, ще 11 людей постраждали
- Новини Одеси
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
19:40, 07 квітня, 2026
-
За кермом автомобіля, який зіткнувся з маршруткою в Одесі 7 квітня, перебував військовослужбовець. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще 11 отримали травми.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
За попередніми даними, близько 07:40 на вулиці Балківській автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Унаслідок аварії одна з пасажирок маршрутки загинула на місці від отриманих травм.
Ще 11 людей звернулися по медичну допомогу. Водій мікроавтобуса госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Баштанському районі Миколаївської області сталася смертельна аварія, в якій загинув 54-річний водій.
Останні новини про: Одеса
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.