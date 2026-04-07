Смертельна ДТП з маршруткою в Одесі: загинула жінка, ще 11 людей постраждали

На вулиці Балківській в Одесі 7 квітня 2026 року зіткнулися маршрутка та автомобіль Volkswagen Transporter. Фото: Державне бюро розслідувань

За кермом автомобіля, який зіткнувся з маршруткою в Одесі 7 квітня, перебував військовослужбовець. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще 11 отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За попередніми даними, близько 07:40 на вулиці Балківській автомобіль Volkswagen Transporter, за кермом якого перебував військовослужбовець, зіткнувся з маршрутним автобусом.

Унаслідок аварії одна з пасажирок маршрутки загинула на місці від отриманих травм.

Ще 11 людей звернулися по медичну допомогу. Водій мікроавтобуса госпіталізували, він перебуває у тяжкому стані.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

