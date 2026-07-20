 На Миколаївщині за добу сталося 22 пожежі, три з них — через атаки дронів

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Головна Новини Інциденти 9:55, 20 липня, 2026

На Миколаївщині за добу сталося 22 пожежі, три з них — через атаки дронів

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниЛіквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом доби 19 липня та вночі 20 липня у Миколаївській області сталось 22 пожежі. Три з них виникли внаслідок атак російських безпілотників.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Внаслідок дронових атак горіли автомобіль та суха рослинність. Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували.

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Ще дві пожежі сталися у житловому секторі. У селі Коблеве Миколаївського району загорілася господарська споруда, а в селі Благодатне Первомайського району — сухостій на приватній території. Площа пожеж склала 60 та 100 квадратних метрів відповідно.

Інші випадки — займання сухої трави, чагарників, пожнивних залишків і сміття на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив понад 15 гектарів.

До ліквідації пожеж залучали 90 рятувальників, 23 одиниці спецтехніки, а також підрозділи місцевих пожежних охорон «Прибузьке», «Олександрівка», «Заводське», «Коблеве» та «Врадіївка».

Нагадаємо, що 16 липня на території Миколаївської області зареєстрували 16 пожеж. Тоді виникло в екосистемах 15 пожеж. Зокрема, поблизу села Зарічне Миколаївського району згоріло 4 гектари пшениці.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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