На Миколаївщині за добу сталося 22 пожежі, три з них — через атаки дронів
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Протягом доби 19 липня та вночі 20 липня у Миколаївській області сталось 22 пожежі. Три з них виникли внаслідок атак російських безпілотників.
Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Внаслідок дронових атак горіли автомобіль та суха рослинність. Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували.
Ще дві пожежі сталися у житловому секторі. У селі Коблеве Миколаївського району загорілася господарська споруда, а в селі Благодатне Первомайського району — сухостій на приватній території. Площа пожеж склала 60 та 100 квадратних метрів відповідно.
Інші випадки — займання сухої трави, чагарників, пожнивних залишків і сміття на відкритих територіях. Загалом вогонь охопив понад 15 гектарів.
До ліквідації пожеж залучали 90 рятувальників, 23 одиниці спецтехніки, а також підрозділи місцевих пожежних охорон «Прибузьке», «Олександрівка», «Заводське», «Коблеве» та «Врадіївка».
Нагадаємо, що 16 липня на території Миколаївської області зареєстрували 16 пожеж. Тоді виникло в екосистемах 15 пожеж. Зокрема, поблизу села Зарічне Миколаївського району згоріло 4 гектари пшениці.
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