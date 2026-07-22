 За добу на водоймах Україні потонули 10 людей, зокрема на Миколаївщині

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Головна Новини Інциденти 10:01, 22 липня, 2026

За добу на водоймах Україні потонули 10 людей, зокрема на Миколаївщині

Миколаївщина серед регіонів, де за добу на водоймах загинули люди. Фото: ДСНСМиколаївщина серед регіонів, де за добу на водоймах загинули люди. Фото: ДСНС

У понеділок, 20 липня, на водоймах України загинули 10 людей, серед них — двоє дітей. Трагічні випадки сталися, зокрема на Миколаївщині.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, такі випадки на воді зафіксували у Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у Києві.

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Рятувальники зазначили, що наймолодшій загиблій дитині було лише два роки.

Слід зазначити, що у Миколаївській області з початку 2026 року сталось 17 надзвичайних подій на водоймах. Потонули 12 людей, ще 8 — вдалося врятувати, серед них двох дітей.

Море під забороною

Нагадаємо, у минулому році блогери опублікували відео з великою кількістю людей на пляжі та морі у Коблевому, попри огорожі та застережні знаки.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, поліцейські спілкуються з адміністраторами баз відпочинку та з самими відпочивальниками, закликаючи не порушувати обмеження. Крім того, вхід на пляж перегородили та встановили інформаційні таблички з попередженнями про мінну небезпеку.

Незважаючи на це відпочивальники знаходили невелику щілину між блоками та проходили на узбережжя. Потім бетонні блоки, які загороджували прохід на пляж, посилили, та рили на пляжі ров.

Цього року у Коблевому пляж знов укріпили бетонними тетраподами «їжаками» та колючими дротами, які перекривають підхід техніки з боку води та ускладнюють просування. Військові писали, що територія залишається небезпечною через можливе замінування, тому перебування на узбережжі заборонене.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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