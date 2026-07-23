Жителя Первомайська засудили до 9,5 років в'язниці за торгівлю психотропами

У Первомайську чоловіка засудили на 9,5 років за збут психотропів PVP. Ілюстративне фото istockphoto

37-річного жителя Первомайська засудили до 9 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна за незаконний обіг особливо небезпечних психотропних речовин.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Чоловіка визнали винним у придбанні та зберіганні психотропів як для власного вживання у великих розмірах, так і з метою збуту в особливо великих розмірах.

За даними слідства, у грудні 2024 року обвинувачений замовив через месенджер і отримав поштою психотропну речовину PVP (штучний психостимулятор, який у побуті називають «солями») для власних потреб.

У квітні 2026 року він повторно придбав через поштовий сервіс майже 500 грамів PVP для подальшого збуту, після чого його затримали правоохоронці.

У суді встановили, що чоловік раніше мав судимості за умисні корисливі злочини. Покарання призначили на основі затвердженої судом угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Варто нагадати, що чоловік використав власну дитину, щоб перевезти наркотики, та намагався організувати продаж кокаїну в Одесі й області.