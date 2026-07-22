 На Миколаївщині за пів року на третину скоротилася підліткова злочинність

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Головна Новини Правосуддя 17:06, 22 липня, 2026

На Миколаївщині за пів року на третину скоротилася підліткова злочинність

Неповнолітні, які ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Івано-Франківську. Фото: СБУНеповнолітні, які ймовірно влаштували теракт на замовлення РФ в Івано-Франківську. Фото: СБУ

За перше півріччя 2026 року на Миколаївщині кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зменшилася на 36,6% — із 41 за аналогічний період минулого року до 26.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Також прокурори здійснювали процесуальне керівництво у 468 кримінальних провадженнях, у яких потерпілими є діти. За результатами розслідувань до суду направили 80 обвинувальних актів, а суди вже ухвалили 50 рішень.

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У сфері протидії домашньому насильству прокуратура забезпечувала процесуальне керівництво у 136 кримінальних провадженнях. До суду скерували 62 обвинувальні акти, а також винесено 30 обвинувальних вироків.

Крім того, у сфері охорони дитинства за перше півріччя відкрили 21 кримінальне провадження, до суду передали сім обвинувальних актів.

Для захисту інтересів держави прокурори подали 15 позовів на загальну суму 16,8 мільйона гривень. Суди вже задовольнили два з них на 444 тисячі гривень, ще 338 тисяч гривень було відшкодовано добровільно після звернення до суду.

Нагадаємо, що з початку 2025 року і станом на квітень минулого року в Миколаївській області зросла кількість підліткової злочинності на понад 46% — з 15 до 22 випадків. Тоді, загалом, в Україні стрімко зросла кількість терактів, вчинених дітьми, яких завербували в Telegram. Водночас лідером за кількістю таких терактів є Київська область.

Тодішній очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповідав, що російські спецслужби застосовують психологічні прийоми до українських підлітків, щоб залучити їх до проведення терактів. Він також зазначав, що за роботу російські спецслужби обіцяють заплатити українським підліткам до 2,5 тисяч доларів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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