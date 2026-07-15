У Південноукраїнську депутати доручили юристам звернутися до правоохоронців через борги КП «Кобзар», яке пропонують ліквідувати

У Південноукраїнську пропонують ліквідувати КП «Кобзар». Скриншот з трансляції комісії міськради

У Південноукраїнську пропонують ліквідувати комунальне книготорговельне підприємство «Кобзар», яке накопичило борги. Проте депутати вважають, що треба з'ясувати, хто у цьому винен та притягнути його до відповідальності. Тому дали доручення юристам міськради звернутися з цього приводу до правоохоронців.

Про це йшла мова на комісії з питань житлової політики, комунального господарства Південноукраїнської міськради 14 липня, пишуть «МикВісті».

Депутати розглянули проєкт рішення міськради про ліквідацію комунального книготорговельного підприємства «Кобзар». Його розробили на доручення балансової комісії.

Пропонується повна ліквідація підприємства. Проте, як зазначив начальник відділу комунальної власності Андрій Лопушенко, розглядають інші варіанти, щоб підприємство працювало. Також стало відомо, що на «Кобзар» підключений «револьверний фонд» міста (передбачає поворотне надання коштів з можливістю повторного використання повернутих коштів, — прим.) — 1,5 мільйона гривень.

— Якщо прийняти рішення про ліквідацію «Кобзаря», ліквідаційній комісії треба буде витребовувати з тих ОСББ, які взяли ці гроші, гроші назад достроково, — повідомив юрист Сергій Миськів.

Андрій Лопушенко додав, що у такому разі гроші підуть на погашення заборгованості.

Депутатка Антоніна Ананченкова сказала, що вона входить до складу комісії, яка вивчала ситуацію на підприємстві. За її словами, на КП давно незрозуміла ситуація.

— Я вам скажу, що там з першого дня, як почалася наша каденція і коли там вже змінили керівника, ви знаєте на кого, там такий хаос почався, там стільки боргів. Коли я перший раз туди зайшла, я вам сказала, що там просто не знайдете кінців, — заявила депутатка.

Заступниця міського голови Марія Дроздова зазначила, що також була пропозиція просити кошти для аудиту підприємства. Проте є сумніви, чи виділять гроші, оскільки попередня перевірка результату не дала.

— Проводити аудит по великому рахунку немає сенсу, тому що первинна бухгалтерська документація останніх два роки на підприємстві не велась. Крапка. Потім підігнали, — сказав юрист міськради.

Втім, депутати звернули увагу, що на підприємстві є багато боргів, а це все гроші громади, і за це має хтось відповідати. Депутатка Антоніна Ананченкова запропонувала звернутися до правоохоронних органів, щоб знайти, хто керував підприємством та які наслідки це понесло.

Прозвучало і те, що треба замінити керівника комунального підприємства.

— Кандидатур на керівника, щоб на сьогоднішній день замінити, немає. Дивіться, борги на підприємства створені за останні два роки, а до цього не було, — сказала Марія Дроздова.

Звільнити головну бухгалтерку, за словами юриста, також не можуть.

— У нас патова ситуація, тому що звільнити її (головну бухгалтерку, — прим.) може тільки керівник підприємства. Керівника немає. З працівників тільки вона та продавець, — сказав Сергій Миськів.

Також Марія Дроздова повідомила, що з моменту перевірки товарні залишки на підприємстві зменшилися на 300 тисяч гривень. За словами заступниці міського голови, 2,5 роки тому підприємство було прибутковим.

Прозвучало і те, що пропонують приєднати КП «Кобзар» до КП «Критий ринок». Але для цього потрібно перетворити обидва комунальних підприємства на товариства з обмеженою відповідальністю.

Зрештою голосування за ліквідацію підприємства не набрало голосів. Депутатка Антоніна Ананченкова зачитала протокольне доручення юридичному відділу звернутися до правоохоронних органів через критичний стан підприємства КП «Кобзар». Депутати підтримали цю пропозицію.

На сайті Південноукраїнської міськради 12 листопада 2025 року була опублікована фінансова звітність КП «Кобзар». За період з січня по березень дохід від продажу товарів вказаний 621,1 тисячі гривень, від продажу напоями — 7,9 тисячі гривень. Витрати на зарплату — 268,9 тисячі гривень.

Також у звітні вказано придбання трьох вуличних лав на 9 тисяч гривень, урни за 1 тисячу гривень, вуличного кавового стола за 3 тисячі гривень, вуличної гірлянди за 15 тисяч гривень, 2 комплектів вуличних лавок та вазонів за 15 тисяч гривень і благоустрій території за 15 тисяч гривень.

Фінансовий звіт КП «Кобзар» за січень-березнь 2025 року. Скриншот з сайту Південноукраїнської міськради Фінансовий звіт КП «Кобзар» за січень-березнь 2025 року. Скриншот з сайту Південноукраїнської міськради

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Також у Південноукраїнську збираються створити тимчасову контрольну комісію, яка має з'ясувати, чому міська багатопрофільна лікарня опинилася у кризовій ситуації.

Раніше Південноукраїнська міська багатопрофільна лікарня просить списати 8,6 мільйона гривень фінансової допомоги, яку отримали від громади на поворотній основі.

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Згодом керівник лікарні скасував своє рішення про закриття відділення.