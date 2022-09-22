В четверг, 22 сентября, по случаю 85-летия со дня создания Николаевской области, на Соборной улице состоялась областная экспозиция хлебобулочных изделий в рамках патриотической акции «С паляницей к Победе».

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Акцию поддержали около 30 территориальных громад области, а также общественные объединения «Совет национальных обществ Николаевской области» и «Николаевский городской совет национальных обществ».

Они представили свою выпечку, оформленную в патриотическом стиле. Представленные для экспозиции изделия украинской кухни и кухонь других народов мира после выставки передали украинским защитникам.

Мероприятие состоялось в рамках военного времени и потому прошло без привлечения общественности.

Фоторепортаж

Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».

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