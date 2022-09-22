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В четверг, 22 сентября, по случаю 85-летия со дня создания Николаевской области, на Соборной улице состоялась областная экспозиция хлебобулочных изделий в рамках патриотической акции «С паляницей к Победе».
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Акцию поддержали около 30 территориальных громад области, а также общественные объединения «Совет национальных обществ Николаевской области» и «Николаевский городской совет национальных обществ».
Они представили свою выпечку, оформленную в патриотическом стиле. Представленные для экспозиции изделия украинской кухни и кухонь других народов мира после выставки передали украинским защитникам.
Мероприятие состоялось в рамках военного времени и потому прошло без привлечения общественности.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпраздновал в онлайн-формате.
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.
Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.
В четверг, 22 сентября, по случаю 85-летия со дня создания Николаевской области, на Соборной улице состоялась областная экспозиция хлебобулочных изделий в рамках патриотической акции «С паляницей к Победе».
Об этом сообщает корреспондент «НикВести».
Акцию поддержали около 30 территориальных громад области, а также общественные объединения «Совет национальных обществ Николаевской области» и «Николаевский городской совет национальных обществ».
Они представили свою выпечку, оформленную в патриотическом стиле. Представленные для экспозиции изделия украинской кухни и кухонь других народов мира после выставки передали украинским защитникам.
Мероприятие состоялось в рамках военного времени и потому прошло без привлечения общественности.
Фото: Сергей Овчаришин, «НикВести».
Ранее сообщалось, что 233-летие со дня основания Николаев отпраздновал в онлайн-формате.
Как известно, в марте Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.
Сотрудники Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обратились к николаевцам накануне Дня города.
Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил Николаев в канун дня города, которым традиционно принято считать второе воскресенье сентября.
Мэр Николаева Александр Сенкевич поздравил с Днем Николаева и опубликовал видео для тех, кто был вынужден покинуть город.
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким опубликовал видеоролик ко Дню города Николаева.