«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

У суботу, 6 вересня, в Миколаєві організували простір для спілкування та підтримки майбутніх родин, які хочуть взяти на виховання дитину з інтернату, а також сімей, що вже стали усиновлювачами, опікунами чи патронатними вихователями.

Під час заходу родини могли поспілкуватися з експертами у сфері соціальної роботи та психологами. Усиновлювачі, прийомні батьки й патронатні вихователі ділилися своїм досвідом і розповідали про виклики, з якими стикаються. Для дітей облаштували ігрові зони та майстер-класи.

Проєкт «Родина для кожної дитини» діє другий рік в Україні. Миколаїв став уже третім містом, де проводять таку ініціативу. Раніше подібні пікніки відбулися в Мукачеві та Хмельницькому.

За словами засновниці благодійної організації Катерини Осадчої, мета проєкту — підтримати сімейні форми виховання та мотивувати більше родин ставати усиновлювачами й вихователями.

— Цей захід покликаний об’єднувати родини з різних сімейних форм виховання, батьків-вихователів, прийомних батьків, соціальні служби, громадські організації, а також майбутніх усиновлювачів і вихователів. Для нас важливо надихати людей ставати батьками-вихователями та усиновлювачами, аби цей ланцюжок добра ставав ще довшим», — розповіла Катерина Осадча.

До заходу долучився патронатний вихователь Іван Рудницький. Він розповів, що для нього це перший досвід виховання. Уже майже місяць у його родині живе півторарічний хлопчик.

— Це нова форма. Ми — друга патронатна родина в місті. Патронат, по-перше, дає шанс батькам пройти реабілітацію й повернути дитину в сім’ю. По-друге, це можливість для дитини побачити іншу реальність, якщо вона жила у складних обставинах. Зараз можна брати на патронат двох дітей, і якщо буде можливість, ми готові прийняти ще одну, — розповів Іван Рудницький.

Своєю історією поділилася й Світлана. Спочатку вона усиновила хлопчика, а згодом — ще двох дівчат. Одна з них — рідна сестра її сина.

— Моя історія почалася з бажання взяти дитину. Спочатку я думала про дівчинку, бо боялася брати хлопчика, через те що була одна. Але в передачі «Шукаю батьків» побачила хлопчика, який був дуже схожий на мене в дитинстві, і зрозуміла, що це моя дитина. Спершу вагалася, але мене підтримала родина, і це було дуже важливо. Я взяла хлопчика, виховувала його з восьми років. Тепер він дорослий чоловік, ми досі дуже близькі: я для нього мама, а він для мене син. Я знала, що в нього є молодша сестра, але її тоді забрав рідний батько. Згодом вона знову опинилася у важких обставинах, і я вирішила взяти її. Тоді поруч з нею була ще одна дівчинка, і вони трималися за руки. Я не змогла їх розлучити й забрала обох, — поділилася Світлана.

На захід «Родина для кожної дитини» прийшли понад 300 людей. Наступний такий пікнік планують провести в Одесі.

