Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества бывшего председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

— Частично имущество арестовано. Юто имущество, которое отображено в реестрах, вчастности недвижимость и счета, — сказал он.

Других деталей источник не сообщил.

Как известно, вчера, 25 июня, в результате спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с СБУ и другими правоохранителями был задержан глава Кировоградской ОГА Андрея Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 миллиона гривен. Согласно сообщению НАБУ, чиновники вымогали 1,8 миллиона гривен с руководителя регионального отделения одного из органов государственной власти за «невмешательство в работу».

Как пишет издание «Бабель», Андрей Балонь ранее работал руководителем следственного управления МВД. Начинал с должности следователя Старосамборского районного отдела милиции во Львовской области, в 2015 году возглавил следственное управление Полтавской области.

В сентябре 2015 года Андрей Балонь начал преподавать на кафедре госуправления и права Национального технического университета имени Юрия Кондратюка в Полтаве. В июне 2016 года он получил адвокатское свидетельство. А уже в мае 2017 года стал заместителем председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева. Балонь оставил должность после того, как в апреле 2019 года Гордеева сняли с должности.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, попавшийся при получении взятки, был назначен при личном участии президента Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.