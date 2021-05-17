Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что проект реконструкции парка Победы сейчас тормозит вопрос о передаче спортивного городка от министерства образования и науки на баланс города.

Об этом он сообщил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Александр Сенкевич сообщи, что из-за ряда бюрократических процессов парк Победы не является полностью собственностью города, поэтому вопрос о рекорукции оттягивается.

— Де-юре он не является собственностью города и мы не можем элементарно даже там косить траву, поэтому там такая поросль в человеческий рост, разваленный скейт-парк и прочее. Поэтому мы не можем туда ни копейки положить так, как он не является коммунальной собственностью. Очень надеюсь, что мы находимся на финальной стадии, - сказал Александр Сенкевич.

Городской голова добавил, что процесс передачи весьма сложен из-за ряда юридических ограничений, например как указы президента о запрете смене собственности национальных университетов.

— У нас нет плохих намерений. Мы хотим облагородить это место и привести его в порядок. Но сегодня я вижу, что с приходом нового министра образования (с декабря 2020 года – Сергей Шкарлет – прим.) у нас все сдвинулось в таком реактивном темпе и вижу свет в конце туннеля, - отметил Александр Сенкевич.

Мэр подтвердил, что есть целесообразность делать генеральный план парка, когда он будет полностью находится в собственности города и поделился планами на счет строительства новых спортивных объектов.

— У нас есть предпроектные разработки, чтобы там построить ледовый каток, который должен находится за фехтовальным залом. Также у нас в планах, скажем так фантазиях, - это объединение ледового дворца с бассейном «Трудовые резервы». Тогда выделяемое тепло при охлаждении льда – фактически будет направляться на нагрев воды в бассейне. Буквально пару сот метров и можно организовать эту историю, - рассказал Александр Сенкевич.

По словам Александра Сенкевича о выделении крупных средств из городского бюджета на парк пока что речи не идет.

— Действительно нужно искать деньги, по примеру парка Горького в Харькове. Он сделан частично за счет европейских банковских институций. Поэтому была такая идея передать парк на баланс департамента энергетики, энергоэффективности и инновационных технологий, чтобы они занимались этим вопросом. Благоустройством парка занимается департамент ЖКХ, это было бы и дальше. Но возможность иметь доступ к документации и проведению конкурса должен быть закреплен на сессии городского совета, поэтому я за, - резюмировал Александр Сенкевич.

Также он добавил, что процесс передачи не мешает заниматься проектом реконструкции департаменту энергетики, энергоэффективности и инновационных технологий. А особых проблем в том, чтобы вернуть парк назад в собственность город - не видит.

— Возможно стоит дождаться проведения конкурса для передачи объекта в город, но это не мешает параллельно заниматься департаменту этой работой. В любом случае можно передать назад, оно никуда не денется. Это структура нашего городского исполкома. Тем более если сегодня идет изменения структуры исполнительной власти, неровен час и через 7-8 месяцев возможно будет новая структура и придется передавать кому-то другому, пускай работают, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее Никвести писали, что стадион в парке Победы в Николаеве, который принадлежит Министерству образования и науки Украины, находится в бесхозном состоянии.

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в Парке Победы, у фехтовальной школы.

В мае 2020 года Александр Сенкевич рассказал, что спортгородок в парке Победы до сих пор не передан на баланс города из-за нежелания коллектива ННУ имени В.А. Сухомлинского, который им управляет.

Напомним, 20 апреля, члены планово-бюджетной комиссии Николаевского горсовета рекомендовали сессии горсовета не согласовывать передачу парка Победы, который находится на балансе Департамента ЖКХ, на баланс Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

14 апреля Исполнительный комитет Николаевского городского совета поддержал передачу проекта реконструкции парка Победы Департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий.