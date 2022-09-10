Начало контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении является переломным моментом в войне, что можно считать, что началась третья стадия войны.

До этого все лето украинская армия вела позиционную войну.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

— День контрнаступления ВСУ в Харьковскую область можно считать началом переломного момента и переходом войны к третьей стадии. В стадию контрнаступательных действий ВСУ. Это будет не так быстро, как нам хочется, постепенно, но сам факт, что мы уже начали решать вопросы по разгрому российских войск и освобождению нашей территории. До этого у нас был этап позиционной войны. Все лето мы провели на этой стадии, даже немного отступали, - отметил он.

Жданов подчеркнул, что из-за украинских контрнаступательных действий российская армия переходит к тактике террористических действий в отношении мирного населения.

— В связи с наступлением украинских войск в отдельных районах Херсонской области подразделения ВС РФ переходят к тактике террористических действий в отношении мирного населения. В частности, в с. Большая Александровка оккупанты используют людей в качестве «живого щита». Таким образом, они не дают украинским войскам проводить штурмовые действия, - добавил он.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области взяли в плен очень большое количество оккупантов. По его словам, это сейчас единственная проблема, которая существует у украинской армии во время деоккупации.

После освобождения Балаклеи 8 сентября, украинские войска начали продвижение в Купянск – город, который оккупанты провозгласили центром оккупированной Харьковщины. Купянск важен для россиян, ведь через него осуществляется транзит оружия и продовольствия на Изюмское направление.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы уволили на Харьковщине более 30 населенных пунктов.

Накануне Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Украинские военные отразили штурм врага вблизи ряда населенных пунктов. В то же время ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении — за 3 дня воины продвинулись на 50 километров.

Пресссекретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать увольнение Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

Об успехах украинской армии сегодня уже однозначно высказывались со стороны Госдепа США.