Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что доказательства российских военных преступлений, найденные после освобождения Изюма, в очередной раз подтверждают, что это невозможно скрыть.

Его комментарии приводит CNBC.

Генерал подчеркнул, что зверства ВС РФ скоро станут известны всем странам.

– Мир узнает об этом. Военные преступления невозможно скрыть, особенно такие вещи, как массовые могилы, – сказал Марк Милли.

Кроме того, он зафиксировал, что украинские военные перехватили «стратегическую инициативу» у России и с новыми импульсами продолжают наступать, освобождая родную землю.

- Наступление находятся на начальной стадии. Пока всего две недели, — напомнил он, добавив, что захватчиков ждут новые поражения.

Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.

Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.