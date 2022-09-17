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Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что доказательства российских военных преступлений, найденные после освобождения Изюма, в очередной раз подтверждают, что это невозможно скрыть.
Его комментарии приводит CNBC.
Генерал подчеркнул, что зверства ВС РФ скоро станут известны всем странам.
– Мир узнает об этом. Военные преступления невозможно скрыть, особенно такие вещи, как массовые могилы, – сказал Марк Милли.
Кроме того, он зафиксировал, что украинские военные перехватили «стратегическую инициативу» у России и с новыми импульсами продолжают наступать, освобождая родную землю.
- Наступление находятся на начальной стадии. Пока всего две недели, — напомнил он, добавив, что захватчиков ждут новые поражения.
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.
Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.
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Глава Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли заявил, что доказательства российских военных преступлений, найденные после освобождения Изюма, в очередной раз подтверждают, что это невозможно скрыть.
Его комментарии приводит CNBC.
Генерал подчеркнул, что зверства ВС РФ скоро станут известны всем странам.
– Мир узнает об этом. Военные преступления невозможно скрыть, особенно такие вещи, как массовые могилы, – сказал Марк Милли.
Кроме того, он зафиксировал, что украинские военные перехватили «стратегическую инициативу» у России и с новыми импульсами продолжают наступать, освобождая родную землю.
- Наступление находятся на начальной стадии. Пока всего две недели, — напомнил он, добавив, что захватчиков ждут новые поражения.
Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.
Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.
Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.