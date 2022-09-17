Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выдвинул инициативу по созданию Международного трибунала, чтобы судить РФ за военные преступления в Украине. Предложение поступило после обнаружения могил с убитыми гражданскими вблизи Изюма.

Об этом он написал в Твиттере. Глава чешской дипломатии подчеркнул, что Россия не может остаться безнаказанной после оставленного за собой произвола в Изюме с большим количеством расстрелянных и замученных людей. — Мы не должны оставлять это без внимания. Мы выступаем за наказание всех военных преступников. Я призываю к скорейшему созданию специального Международного трибунала, который будет расследовать преступление агрессии , подчеркнул Ян Липовский.

Как известно, под Изюмом была обнаружена братская могила украинских военных и более 460 новых захоронений.

Сообщения о массовом захоронении в освобожденном от российской оккупации Изюме «ужасают» и «возмущают», заявил советник по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Харьковской области стало очевидно, что Россия повторила в Изюме именно то, что до этого творила в Буче.

Позже выяснилось, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти.